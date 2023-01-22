«Все реально посчитать»: о чем говорил Путин на совещании по экономическим вопросам

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Президент провел совещание по экономическим вопросам

«Все реально посчитать»: о чем говорил Путин на совещании по экономическим вопросам

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

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Российский президент предупредил чиновников, что в 2023 году работать нужно будет еще внимательнее, чем в прошлом.

Для сравнения Госдолг России за прошлый год напротив — сократился причем сразу на 20% и сейчас составляет всего 382 миллиарда долларов США — это примерно 3% от ВВП страны.

Как объяснили в Центробанке — резко уменьшились внешние долги частного сектора — то есть российские предприятия и сами неохотно брали в долг, и им не спешили давать иностранные инвесторы, что как раз логично, учитывая беспрецедентные санкции.

Что также логично — повышается важность государственной поддержки предприятий и качество экспертизы инвестпроектов. Работать придется внимательнее — предупредил президент на совещании по экономическим вопросам.

«Мы примерно понимаем, какие риски у нас будут в 2023 году. То есть в 2022-м мы их не знали, и не понимали, тем не менее мы через них прошли: финансовые, бюджетные, структурные, логистические и так далее, — но мы прошли через этот «лес», не понимая, что будет, действовали с колес, что называется.

А 2023 год мы лучше видим с точки зрения этих рисков: технологические риски, те же самые инфраструктурные не преодолены, — то есть мы понимаем, что происходит, и какие примерно сложности у нас возникнут.

И, конечно, если уж мы это понимаем, то мы должны проходить это гораздо более эффективно, даже чем-то, что было в 2022 году. Здесь очень важно объективно оценивать все события: очень важно ничего ни завышать, ни занижать, ни преувеличивать, но и не преуменьшать. Здесь важно все реально посчитать», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Итоги 2022 года действительно оказались воодушевляющими — по сравнению с теми картинами которые рисовали нам на Западе. Некоторые отрасли, такие как ВПК, прежде всего, строительство — жилищное и дорожное — в хорошем плюсе, рекордный урожай — это есть, но теперь надо подтягивать те сферы, где минус — деревообработка, например и автомобилестроение.

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