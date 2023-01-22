«Все вываливается»: певица Нюша продемонстрировала пышные формы после двух родов

Артистка во второй раз стала мамой год назад. Но фигуру пока так до конца и не восстановила. Но это не помешало ей надеть обтягивающее мини-платье.

Певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, в последние годы не часто радующая публику выходами на сцену, поразила интернет-пользователей, появившись в откровенном наряде на открытии отеля в Дубае.

Она не постеснялась облачиться в дерзкое мини-платье с корсетом алого цвета. Наряд подчеркнул пышные бедра и основательный бюст артистки. Хотя еще недавно певица рассказывала, что даже через год после вторых родов ее фигура неидеальна, и она продолжает трудиться, чтобы вернуть былые формы.

Певица Нюша на открытии отеля в Дубае. Instagram* / nyusha_nyusha

Поклонники, увидев знаменитость, отметили — стесняться таких форм вовсе не стоит, они достойны восхищения. Однако нашлись и те, кто убежден — красивая фигура — это только «90-60-90». Поэтому Нюше все же стоит перестать надевать такие наряды, тело уже не то.

«Прям все вываливается»;

«Формы теперь сайз плюс»;

«Фигура стала мощной после родов», — написали некоторые пользователи сети.

Артистка отвечать на едкие комментарии не стала. Она погружена в материнство. На днях похвасталась первыми шагами сына Саффрона.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как выглядит двухлетний сын Кети Топурии.

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