В Лондоне заявили, что у принца Гарри нет будущего: «Глупее придумать нельзя»

Герцог Сассекский нанес мощный удар по монархии в тот момент, когда она потеряла сторонников после смерти Елизаветы II. Причина у этого одна, считает бывший вице-мэр британской столицы Ричард Барнс.

Принц Гарри лишил себя будущего, когда написал и выпустил автобиографическую книгу «Запасной». Мемуары члена королевской семьи Великобритании раскритиковал бывший вице-мэр Лондона Ричард Барнс.

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«В его книге есть множество ошибочных, глупых и безрассудных высказываний. Например, признание Гарри в том, что он убил 25 талибов* в Афганистане. Есть вещи, о которых солдаты, летчики и морпехи никогда не рассказывают. Они никогда не хвастаются количеством убитых ими людей. Ничего глупее и придумать нельзя», — сказал Ричард Барнс в эфире одного из федеральных телеканалов.

Еще одной глупостью принца Гарри политик назвал его визит на вечеринку в нацистской форме. Больше всего в этом удивляет, что так одеться ему посоветовал старший брат Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

«По словам принца, это было его самым глупым поступком. <…> И эта деталь, конечно, не может не удивлять: будущий король Британии Уильям и его супруга Кейт посоветовали легкомысленному Гарри надеть на вечеринку форму третьего рейха, потому что им показалось это забавным. Я думаю, что Уильям и Гарри постепенно отдалились друг от друга», — отметил Ричард Барнс.

Причиной всех скандалов с принцем Гарри бывший вице-мэр Лондона считает его жену Меган Маркл. По его словам, разведенная американка в королевской семье — это дурная примета. В прошлый раз из-за нее (Уоллис Симпсон) королю Эдуарду VIII пришлось отречься от престола. Это произошло в 1936 году, в результате чего королем внезапно стал отец Елизаветы II.

«Принц Гарри тоже близок к тому, чтобы отречься от дворца и семьи. Американская жена подталкивает его зарабатывать, продавая и жизнь, и слезы, и любовь. Но что они будут делать, когда их история любви всем поднадоест? Я не знаю, что Гарри собирается делать в следующем году и позднее, когда эта тема себя изживет. Потому что тратить деньги на хорошую жизнь так, как они это делают сейчас, долго не получится», — сообщил Ричард Барнс.

В заключение он отметил, что книга принца Гарри «Запасной» привела к падению рейтингов королевской семьи. И это в тот момент, когда монархия и так потеряла сторонников после смерти Елизаветы II.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение бывшего дворецкого семьи принца Гарри. Он считает, что обида герцога Сассекского на королевскую семью идет из детства — а именно из-за трех сосисок у брата Уильяма на завтрак.

* — организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.