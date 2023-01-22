На упреждение: ученые выявили гены, при которых рак одной груди переходит на другую

Авторы выразили надежду, что их выводы помогут в более точном составлении прогнозов развития онкологии груди. В чем кроется суть?

Генетические изменения, из-за которых онкология одной молочной железы может способствовать заболеванию другой, выявили ученые, сообщает клиника Майо.

При исследовании специалисты использовали данные более 15 тысяч женщин, которых наблюдал консорциум по оценке риска рака CARRIERS. Обнаружилось, что пациентки, несущие мутацию генов BRCA1, BRCA2 или CHEK2 в зародышевой линии, имеют как минимум двукратный риск развития онкологии двух частей груди, известной как контралатеральный рак молочной железы.

Пациентки же, несущие мутации гена ATM в зародышевой линии, напротив не рисковали заболеть подобным раком. Среди носителей мутации гена PALB2 риск контралатерального рака груди был значительно повышен лишь в случае, если болезнь была эстроген-негативной.

Помимо этого, влияние генетической предрасположенности к заболеванию было более сильным у женщин до менопаузы на момент постановки диагноза. При этом расовая принадлежность пациенток не играет роли.

Авторы выразили надежду, что их выводы помогут в более точном составлении прогнозов развития онкологии груди и по возможности действовать на упреждение, чтобы защитить вторую молочную железу.

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