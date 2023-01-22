«Радиоактивное кладбище, а не Европа»: в Британии грозят катастрофой из-за поставок танков Украине

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 655

Британский журналист предостерег Европу от поставок оружия на Украину

«Радиоактивное кладбище, а не Европа»: в Британии грозят катастрофой из-за поставок танков Украине

Фото: www.globallookpress.com / Oskar Eyb

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Журналист Питер Хитченс опубликовал статью, в которой подробно разобрал все ужасы, которые, возможно, придется пережить человечеству.

Британский журналист Питер Хитченс высказался насчет поставок танков в Украину и предостерег, что такие действия могут превратить Европу в «радиоактивное кладбище». Об этом сообщает издание Daily Mail.

По мнению журналиста, бессмысленно вести обсуждение вопроса о причинах конфликта на Украине, так как люди не хотят думать и знать или искать факты, а тех, кто пытается рассказать о конфликте, начинают оскорблять.

«Так что мне остается сказать вам, что со стороны Запада поставлять Украине современные танки — акт величайшей глупости», — сказал он.

Сам Хитчинс считает, что он не хорош в военном промысле, так как он не является военным экспертом, но и без этого знает, что такие решения властей только «продлевают и углубляют конфликт», ведь танки предназначены не для обороны.

Чем грозит поставка танков Leopard на Украину и кто первый от этого умрет?

Неизвестно, какой будет результат использования танков в Незалежной, отметил журналист. И добавил, что «существует реальная возможность того, что большой кусок Европы может быть превращен в радиоактивное кладбище», а Америка погрузит жизнь европейцев «в мир ужасов, потерь и нищеты».

По словам Хитченса, мировые державы должны идти на компромисс и идти на уступки, как это было после 1945 года. А вместо этого Европа высылает танки, которые только и дают команды к разжиганию огня.

Ранее 5-tv.ru писал, что британского премьера раскритиковали за поставки танков Украине.

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