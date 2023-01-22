Власти Киевской области силой захватили храм Украинской православной церкви

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 40

В Киевской области активисты раскольнической церкви силой захватили православный храм

Власти Киевской области силой захватили храм Украинской православной церкви

Фото: www.church-site.kiev.ua

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В декабре прошлого года активисты ворвались в собор и избили прихожан.

В Киевской области власти захватили Успенский храм канонической украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил Telegram-канал УПЦ.

«21 января группа вооруженных представителей теробороны во главе с местными властями захватила Успенский храм в селе Тарасовка Киевской области», — уточнили в публикации.

Представили храма отмечают, что это не первая попытка захвата. В начале декабря прошлого года активисты раскольнической православной церкви и представили теробороны вместе с местной властью ворвались в храм и избили прихожан.

На заседании Совета Безопасности ООН обсуждалась тема гонений УПЦ. Представитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний заявил, что мирный диалог не складывается, так как правительство предпринимает попытки уничтожить каноническую украинскую православную церковь, что только усугубляет ситуацию в военном конфликте.

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В 2022 году украинские власти активизировали действия против УПЦ. Они проводили обыски епископов, священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре. Их цель была найти след «антиукраинской деятельности». За один декабрь 2022 было заведено 50 уголовных дел в отношении священников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Правительство Украины внесло в Раду законопроект, подразумевающий запрет УПЦ.

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