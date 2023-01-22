Зеленский лично встретил Джонсона и назвал его «настоящим другом» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский лично поприветствовал прибывшего в столицу Незалежной бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Видео опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

«Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона», — подписал ролик лидер Незалежной.

Зеленский также поблагодарил британского политика за поддержку Киева. Известно, что до этого Джонсон посетил Бучу и Бородянку в Киевской области.

Несколько дней назад в кулуарах Давосского экономического форума братья Владимир и Виталий Кличко вручили отставному британскому премьеру украинский паспорт и присвоили звание почетного гражданина Киева.

В июле жители Великобритании обратили внимание на частые визиты тогда уже бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и задались вопросом: а не связывает ли политиков нечто большее, чем противостояние «агрессивной» России?

Читатели издания Daily Mail в ходе обсуждения очередной поездки Джонсона в Киев пришли к выводу, что между их экс-премьером и лидером Незалежной развивается бурный роман.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жену Зеленского раскритиковали за оправдание его появления повсюду в зеленой футболке.