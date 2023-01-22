Зеленский лично встретил Джонсона и назвал его «настоящим другом» Украины

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 242

Британский экс-премьер даже в отставке продолжает навещать Незалежную.

Зеленский лично встретил Джонсона и назвал его «настоящим другом» Украины

Фото: www.globallookpress.com / Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Украины Владимир Зеленский лично поприветствовал прибывшего в столицу Незалежной бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Видео опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

«Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона», — подписал ролик лидер Незалежной.

Зеленский также поблагодарил британского политика за поддержку Киева. Известно, что до этого Джонсон посетил Бучу и Бородянку в Киевской области.

Несколько дней назад в кулуарах Давосского экономического форума братья Владимир и Виталий Кличко вручили отставному британскому премьеру украинский паспорт и присвоили звание почетного гражданина Киева.

В июле жители Великобритании обратили внимание на частые визиты тогда уже бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и задались вопросом: а не связывает ли политиков нечто большее, чем противостояние «агрессивной» России?

Читатели издания Daily Mail в ходе обсуждения очередной поездки Джонсона в Киев пришли к выводу, что между их экс-премьером и лидером Незалежной развивается бурный роман.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жену Зеленского раскритиковали за оправдание его появления повсюду в зеленой футболке.

-3° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака

Последние новости

20:51
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова завила об уходе со сцены
20:36
«Поломанный малыш»: Самойлова столкнулась с трудностями в воспитании сына
20:25
Шольц упомянул Путина и Украину в речи к годовщине договора с Францией
20:13
Объятый пламенем поезд-призрак путешествовал по Германии
20:01
Нэнси Пелоси вызвала священников для проведения обряда экзорцизма
19:53
ВСУ атаковали музыкальную школу в Каховке. Есть жертва

Сейчас читают

«Радиоактивное кладбище, а не Европа»: в Британии грозят катастрофой из-за поставок танков Украине
Сломавшая позвоночник Лариса Удовиченко впервые вышла на связь после операции
Снайперы раскрыли свои секреты после тренировки в зоне СВО — эксклюзивное видео
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023