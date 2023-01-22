Президент Незалежной плохо выглядит и у некоторых даже вызывает отвращение. Неужели от него отвернулась и супруга?

В Швейцарии первая леди Украины Елена Зеленская подверглась жесткой критике. Читатели газеты Neue Zürcher Zeitung остро отреагировали на слова жены президента Владимира Зеленского о нем.

В интервью изданию супруга украинского лидера призналась, что Зеленский вынужден носить зеленую футболку. По словам Елены, он не был в состоянии выбрать другой наряд в сложившийся ситуации.

После выхода интервью швейцарская общественность начала задавать вопросы первой леди Незалежной. Аудитория решила поинтересоваться об отношении Зеленской к русскоязычным украинцам и обстрелам мирных людей и детей в Донбассе до 2022 года. Некоторые даже предлагали ей устроить очередную фотосессию для глянцевого журнала,

«Было бы лучше выступать за соблюдение Минских соглашений, а не убивать людей в Донбассе», — отметил один из читателей.

К лову, швейцарцы считают необходимым поиск дипломатического пути решения конфликта на Украине без влияния Запада на российско-украинские переговоры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Зеленская совершила непростительные для первой леди ошибки на встрече в Давосе.