Разлюбила мужа? — Жену Зеленского раскритиковали за слова о нем

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 587

Жену Зеленского раскритиковали за интервью швейцарской газете NZZ

Разлюбила мужа? — Жену Зеленского раскритиковали за слова о нем

Фото: LAURENT GILLIERON / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Президент Незалежной плохо выглядит и у некоторых даже вызывает отвращение. Неужели от него отвернулась и супруга?

В Швейцарии первая леди Украины Елена Зеленская подверглась жесткой критике. Читатели газеты Neue Zürcher Zeitung остро отреагировали на слова жены президента Владимира Зеленского о нем.

В интервью изданию супруга украинского лидера призналась, что Зеленский вынужден носить зеленую футболку. По словам Елены, он не был в состоянии выбрать другой наряд в сложившийся ситуации.

После выхода интервью швейцарская общественность начала задавать вопросы первой леди Незалежной. Аудитория решила поинтересоваться об отношении Зеленской к русскоязычным украинцам и обстрелам мирных людей и детей в Донбассе до 2022 года. Некоторые даже предлагали ей устроить очередную фотосессию для глянцевого журнала,

«Было бы лучше выступать за соблюдение Минских соглашений, а не убивать людей в Донбассе», — отметил один из читателей.

К лову, швейцарцы считают необходимым поиск дипломатического пути решения конфликта на Украине без влияния Запада на российско-украинские переговоры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Зеленская совершила непростительные для первой леди ошибки на встрече в Давосе.

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