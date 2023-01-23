В Швейцарии сочли передачу российских активов Украине незаконной

В Швейцарии право на собственность является основополагающим и гарантируется конституцией.

Факт передачи Киеву замороженных российских активов явился бы нарушением гарантированного Конституцией права на собственность: с таким заявлением выступил глава минэкономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан во время беседы с журналистами издания Matin Dimanche.

«Получение денег от одной страны или частных лиц из одной страны для передачи другой представляется невозможным с учетом существующей правовой базы», — высказался Пармелан.

Ранее о намерении в скором времени передать Украине часть конфискованных российских активов заявляли в Соединенных Штатах Америки.

Страны Запада усилил санкционное давление на России после того, как официальная Москва была вынуждена начать проведение на Украине специальной военной операции с целью положить конец гибели мирных жителей Новороссии от рук украинских националистов.

Иностранными государствами заморожено имущества и ценных бумаг россиян на сумму, превышающую 30 млрд долларов США.

Ранее 5-tv.ru писал, что министерство финансов Люксембурга позволило временно разморозить активы российского Национального расчетного депозитария.