Военные из ДНР захватили терминалы Starlink, которыми пользовались боевики ВСУ

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 127

Компания американского миллиардера Илона Маска передала Киеву около 20 тысяч таких устройств спутниковой связи.

Военные из ДНР захватили терминалы Starlink, которыми пользовались боевики ВСУ

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

Читайте нас в: Дзен Новости

Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) «затрофеили» абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink миллиардера Илона Маска, которыми прежде пользовались боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом в интервью РИА Новости сообщил бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос», нынешний глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Средства космической связи — это особая тема. Мы знаем, какую пользу… и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — отметил он.

Всего киевский режим получил от компании Маска около 20 тысяч терминалов. Осенью прошлого года миллиардер озвучил траты на помощь украинской армии — 100 миллионов долларов. Бизнесмен предложил Пентагону разделить «бюджет», там в свою очередь подчеркнули, что вопрос находится в стадии переговоров. Позже в Twitter (Тоже собственность Маска. — Прим. ред.) владелец Starlink и SpaceX публично отозвал заявку на финансирование.

Экс-глава «Роскосмоса», как сообщалось прежде, был ранен на полях спецоперации. Он пострадал при обстреле Донецка вечером 21 декабря. Удары по району, где находился Рогозин, наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. Извлеченную из своего тела часть снаряда политик отправил послу Франции в России Пьеру Леви.

«Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Дмитрий Рогозин анонсировал отправку российских беспилотных разведовательно-ударных машин «Маркер» в зону спецоперации. Боевые роботы, по его словам, уже испытаны в качестве системы охраны космодрома «Восточный».

-4° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
Время действовать. Китайский совет дня на понедельник, 23 января

Последние новости

7:37
Анфиса Чехова назвала вескую причину для своей эмиграции из России
7:23
В США требуют отправить Киеву ракеты ATACMS для нападения на Крым
7:11
«Прорыв» на передовой: танкисты нанесли массированный удар по ВСУ
6:58
«Промискуитет»: сексолог объяснил природу беспорядочных половых связей
6:46
Макрон не исключил отправку танков Leclerc Киеву
6:33
Военные из ДНР захватили терминалы Starlink, которыми пользовались боевики ВСУ

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака
«Промискуитет»: сексолог объяснил природу беспорядочных половых связей
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения
Только глазами моргает: врач назвала главную ошибку Ивлеевой в погоне за красотой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023