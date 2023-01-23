Военные из ДНР захватили терминалы Starlink, которыми пользовались боевики ВСУ

Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) «затрофеили» абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink миллиардера Илона Маска, которыми прежде пользовались боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом в интервью РИА Новости сообщил бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос», нынешний глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Средства космической связи — это особая тема. Мы знаем, какую пользу… и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — отметил он.

Всего киевский режим получил от компании Маска около 20 тысяч терминалов. Осенью прошлого года миллиардер озвучил траты на помощь украинской армии — 100 миллионов долларов. Бизнесмен предложил Пентагону разделить «бюджет», там в свою очередь подчеркнули, что вопрос находится в стадии переговоров. Позже в Twitter (Тоже собственность Маска. — Прим. ред.) владелец Starlink и SpaceX публично отозвал заявку на финансирование.

Экс-глава «Роскосмоса», как сообщалось прежде, был ранен на полях спецоперации. Он пострадал при обстреле Донецка вечером 21 декабря. Удары по району, где находился Рогозин, наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. Извлеченную из своего тела часть снаряда политик отправил послу Франции в России Пьеру Леви.

«Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Дмитрий Рогозин анонсировал отправку российских беспилотных разведовательно-ударных машин «Маркер» в зону спецоперации. Боевые роботы, по его словам, уже испытаны в качестве системы охраны космодрома «Восточный».