Россия отправит в зону спецоперации боевых роботов «Маркер»

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Игорь Рязов
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Беспилотные разведовательно-ударные машины пройдут боевое крещение в Донбассе, сообщил руководитель научно-технического центра подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Россия отправит в зону спецоперации боевых роботов «Маркер»

Фото: © РИА Новости / Иван Сураев

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Обострение конфликта в Донбассе

Россия отправит беспилотные разведовательно-ударные машины «Маркер» в зону спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«„Маркер“ уже испытан в качестве системы охраны космодрома „Восточный“, обеспечивая контроль периметра его безопасности. Теперь ему (точнее, им — таких машин будет несколько) предстоит пройти боевое крещение на Донбассе», — написал он в своем Telegram-канале.

Боевого робота создали партнеры научно-технического центра «Царские волки» — частная уральская инженерная компания «Андроидная техника». «Маркер» обладает автоматической системой управления и может указывать другой технике на объекты врага на расстоянии не менее 15 километров. Также машину можно оснастить собственным оружием — искусственный интеллект позволяет ей отбирать и поражать выбранные цели.

Дмитрий Рогозин добавил, что возглавляет группу испытателей «Маркера». Он пообещал рассказать о результатах тестирования в боевых условиях позже.

В сентябре 2022 года в научно-производственном объединении «Андроидная техника» сообщили о возможности начать серийное производство боевых роботов «Маркер». Поставлять его планировалось в «Роскосмос» и Росгвардию. Чуть позже там сообщили, что машина может стать носителем до 16 квадрокоптеров-камикадзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска задействовали в спецоперации на Украине новейший танк Т-90М. Машина получила новую башню и пушку, динамическую защиту нового поколения, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое.

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