В Петербурге прощаются с известной журналисткой Бэллой Курковой

В Санкт-Петербурге началось прощание с российской и советской журналисткой Бэллой Курковой. Близкие, коллеги и друзья заслуженного работника культуры РСФСР собрались в Преображенском храме, чтобы проводить ее в последний путь.

Церемония прощания с Бэллой Курковой началась в 12:00 по московскому времени. Несколько слов о журналистке сказал губернатор Александр Беглов.

«Сегодня мы прощаемся с легендой журналистики — Бэллой Алексеевной Курковой. 60 лет в журналистике — это целая эпоха. Она была человеком очень бесстрашным. Она всегда боролась за правду, вне зависимости от личности всегда говорила правду. Наверное, самое главное — она любила нашу страну и город. И всегда старалась защитить — чем могла», — отметил градоначальник.

После прощания журналистку похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге.

5-tv.ru

Бэлла Куркова скончалась 19 января в северной столице России. Ей было 87 лет. Коллеги считают, что Куркова наложила огромный отпечаток на формирование современных СМИ и была влиятельным журналистом. Глава ГТРК «Санкт-Петербург» Виталий Волков назвал ее создателем российского телевидения.

Губернатор города Александр Беглов назвал Куркову «легендой нашей страны». По его словам, женщина сочетала в себе талант журналиста и политического деятеля. Президент РФ Владимир Путин также выразил соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про жизненный путь Бэллы Курковой.