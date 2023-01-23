Почему из-за кариеса может развиться простатит и кто в зоне риска?

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Рита Миронова
Рита Миронова 23

Уролог Королев предупредил о риске развития простатита из-за кариеса

Почему из-за кариеса может развиться простатит и кто в зоне риска?

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Как вовремя обнаружить заболевание и избежать осложнений?

Банальный кариес может привести к простатиту, если кариозный зуб спровоцирует воспаление в предстательной железе. Как рассказал врач-уролог Павел Королев, в 89% инфекция проникает в железу через уретру, но иногда это может пойти от гнойного процесса во рту.

«От процессов во рту, кариесов и прочих гнойных процессов может возникнуть огромный список заболеваний, в том числе и воспаление в предстательной железе. Кариес и другие воспалительные заболевания в полости рта приводят к развитию стрептококковой инфекции, которая, в свою очередь может перейти вниз — и вызвать бактериальный простатит», — цитирует врача Газета.ру.

Уролог объяснил это тем, что во время заболеваний зубов или десен во рту создаются благоприятные условия для развития микроорганизмов.

По словам Павла Королева, процесс может дойти вплоть до гнойного простатита, если вовремя не обнаружить и не остановить воспаление.

«Гнойный простатит лечится очень тяжело. И порой без операции, без пункции и дренирования не обойтись», — резюмировал уролог.

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