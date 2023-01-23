Баня и горячие ванны могут грозить мужчинам импотенцией?

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Рита Миронова
Рита Миронова 157

Андролог Садыков: баня, сауна и горячие ванны могут грозить мужчинам эректильной дисфункцией

Баня и горячие ванны могут грозить мужчинам импотенцией?

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Почему сильному полу стоит минимизировать эти процедуры?

Врачи утверждают, что в мошонке поддерживается определенный температурный режим — на два градуса ниже средней температуры тела, то есть 34 градуса по Цельсию. Эта температура оптимальна для того, чтобы мошонка могла удовлетворительно функционировать.

Регулярное посещение бани и сауны, а также частые горячие ванны могут ухудшить мужскую потенцию и даже привести к бесплодию. Об этом заявил уролог-андролог Гусейн Садыков.

«Если мужчина часто принимает горячую ванну, функционирование ткани яичка ухудшается, что приводит к снижению качества спермы и развитию мужского бесплодия. Частый и длительный прием ванн, а также регулярное посещение сауны и бани могут привести к снижению синтеза тестостерона в клетках Лейдига (гормонопродуцирующие клетки в тканях яичек — Прим. ред.). Как следствие, снижается либидо и качество оргазма, развивается эректильная дисфункция», — цитирует врача Газета.ру.

В период планирования беременности со своей супругой мужчине стоит отказаться от приема горячих ванн, посещения сауны и бани. Это исключит воздействие на подвижность сперматозоидов. Если беременности в планах нет, врач все равно рекомендует мужчинам минимизировать горячие ванные процедуры до двух раз в неделю.

Ранее 5-tv.ru писал, какие продукты диетолог рекомендует есть мужчинам перед зачатием.

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