Магический медальон? Юрий Башмет раскрыл тайну своего легендарного украшения

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Рита Миронова
Рита Миронова 184

Юрий Башмет раскрыл тайну своего легендарного медальона

Магический медальон? Юрий Башмет раскрыл тайну своего легендарного украшения

Фото: www.globallookpress.com / Russian Federation Ministry of C

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Много лет известный дирижер не расстается с подвеской. Что в ней особенного и как она помогает музыканту в повседневной и творческой жизни?

Знаменитый дирижер Юрий Башмет раскрыл секрет медальона, с которым не расстается уже много лет. Оказалось, что украшение музыканту подарили в Грузии, когда он приехал поддержать музыкальную школу и столкнулся с митингующими.

«После концерта я увидел на улице демонстрацию против меня. А дальше — неожиданно — звонок: нас приглашает на ужин патриарх Илия II. Мы слушали музыку, пили красное вино, беседовали. В тот вечер он подарил мне золотой медальон ручной работы с изображением Георгия Победоносца и сказал: „Просто носите, мы вас любим, приезжайте к нам почаще. Но носи это только поверх одежды“», — рассказал Юрий Башмет в беседе с aif.ru.

Удивительно, но больше дирижер не сталкивался с митингующими. Более того, если рядом оказываются грузины, они обязательно подбегают к музыканту, целуют медальон и убегают.

«С тех пор я не расстаюсь с медальоном», — признался Башмет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про магический амулет, который Алла Пугачева носила под париком.

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