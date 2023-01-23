Адвокат Жорин отреагировал на проверку в отношении Била по статье о дискредитации ВС РФ: будет ли дело?

Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 9

Недавно освободившемуся скандальному блогеру может грозить тюрьма. Из-за чего же все произошло?

Адвокат Жорин отреагировал на проверку в отношении Била по статье о дискредитации ВС РФ: будет ли дело?

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Жалоба на блогера Эдварда Била, подразумевающая якобы дискредитацию Вооруженных сил РФ, «высосана из пальца». Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил адвокат Сергей Жорин.

«Насколько мы смогли разобраться, поводом для заявления послужил мем, которому уже четыре года. Он был во время прямой линии с президентом. Кто-то его сейчас увидел, и поскольку президент — верховный главнокомандующий, заявитель посчитал, что этот мем оскорбляет его и дискредитирует вооруженные силы. Я считаю, что здесь нет никакого состава и уж тем более дискредитации вооруженных сил. Что называется, высосано из пальца», — сказал адвокат.

Ранее стало известно, что недавно вышедшему на свободу блогеру Эдварду Билу может грозить новое уголовное дело — по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Соответствующую жалобу на блогера подали его подписчики.

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