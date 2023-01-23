«Вы там не заснули случайно?» — Лавров осадил иностранного журналиста за провокацию

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 1 319

Глава МИД России ответил на провокационный вопрос западного журналиста об обстреле Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Дипломат доходчиво объяснил участнику пресс-конференции, как действует Россия во время спецоперации по защите Донбасса.

Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на пресс-конференции в ЮАР, где столкнулся с очередной нападкой со стороны западной прессы. Министр поставил на место иностранного журналиста, попытавшегося обвинить нашу страну в уничтожении гражданской инфраструктуры Украины.

Отвечая на провокацию, Сергей Лавров саркастически заметил, что из репортера получился бы прекрасный прокурор. Также он в очередной раз напомнил, что российские войска не ведут огонь по жилым домам и другим гражданским объектам.

«Все, что происходит, связано с преступными действиями киевского режима, который долгие месяцы целенаправленно размещает и тяжелые вооружения, и системы ПВО в жилых кварталах», — пояснил Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович уже признался, что жилой дом в Днепропетровске был разрушен из-за работы местной системы ПВО. После разразившегося скандала чиновник ушел в отставку.

«Вы там не заснули случайно, нет? Вырвать можно любой эпизод из истории, делать на этом карьеру, работать на благо своего правительства, но мы все-таки стараемся по-честному подходить к событиям и то, что явилось результатом нынешней ситуации на Украине всем честным следователям прекрасно известно», — подытожил Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как, по мнению Сергея Лаврова, изменился статус конфликта между Россией и Западом.

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