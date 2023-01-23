В Кремле разъяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации

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Рита Миронова
Рита Миронова 84

Песков: указ о частичной мобилизации действует для выполнения необходимых задач Минобороны

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Призыв по мобилизации завершен, но указ регулирует и другие функции. Зачем это нужно?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил принцип работы указа о частичной мобилизации в стране. По его словам, призыв завершен, но указ продолжает действовать, так как включает ряд других важных функций.

«Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения Вооруженными силами РФ поставленных задач», — заявил Песков во время традиционного брифинга.

Минобороны распортовало о том, что установленная численность достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был завершен. Однако это не единственная функция, которую выполняет указ.

«Кроме призыва граждан на военную службу, частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач Вооруженных сил. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и так далее. В этой части указ продолжает работать», — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. А 21 сентября того же года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Привлечение дополнительных военных понадобилось в связи с растяжением линии фронта, постоянных обстрелов российских приграничных территорий и атак на освобожденные регионы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков назвал уткой сообщения о запрете выезда мужчинам из России с 9 января.

Тема:
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В Кремле разъяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации

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