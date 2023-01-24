Время обновления: китайский совет дня на вторник, 24 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 24

Ловить птицу удачи надо с открытыми глазами.

Время обновления: китайский совет дня на вторник, 24 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 24 января?

Во вторник оптимизм перевалит через край — январский такой край, когда для проблеска надежды достаточно солнечного луча. Вода и Лошадь создадут необходимое энергетическое действие и запустят в наши души жажду нового. Рабочий настрой будет поддержан неплохим энергетическим потенциалом.

Совет дня: начните во вторник ремонт или совершите любое другое действие, свидетельствующее о намерении обновить вашу жизнь. Новая работа, новые друзья или даже новый маршрут вместо привычного придадут хороший импульс движению вперед по направлению к лучшему будущему.

Предостережение дня: вторник не предназначен для посещений лечебных учреждений и серьезного лечения. Вероятны ошибки и форс-мажоры, которые впоследствии могут сильно навредить.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

-4° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.63
-0.04 74.73
0.39
Время обновления: китайский совет дня на вторник, 24 января

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