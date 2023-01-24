Успенской грозит беда? Нейрохирург раскрыл опасное последствие фейслифтинга у звезд

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 731

Пластический хирург Алмазов объяснил причины перекошенного лица после подтяжек

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Личный архив Ильи Алмазова; 5-tv.ru

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В погоне за молодостью многие женщины охотно ложатся под нож, не думая о том, что их внешность может измениться до неузнаваемости.

Королева русского шансона Любовь Успенская славится точеной фигурой, а с некоторых пор и помолодевшим лицом. Однако внимательные поклонники заметили у теледивы появившуюся асимметрию. С чем могут быть связаны подобные перекосы лица рассказал кандидат медицинских наук, пластических хирург и нейрохирург Илья Алмазов.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru эксперт пояснил, что фейслифтинг считается безопасной операцией, но все равно бывают случаи, когда после процедуры у пациентов искривляется лицо.

«Лицо действительно может перекосить либо навсегда, либо временно. Чаще временно происходит такое. Это называется парез лицевого нерва. Как правило, повреждение лицевых нервов встречается в практике у неопытных врачей, кто не специализируется на таких операциях», — объяснил Илья Алмазов.

Хирург добавил, что проведение подтяжек не может спровоцировать стойкий паралич лица. Для этого надо пересечь главную ветку лицевого нерва. Чаще всего при омоложении страдают отдельные веточки лицевого нерва, поэтому у пациенток может «отказать» губа или бровь, перестать закрываться глаз. Но благодаря целой нервной сети происходит компенсация и функции восстанавливаются. Также устранению перекосов способствует назначенное лечение. Однако на это может уйти год.

По словам специалиста, бывают транзиторные перекосы, когда появляющийся отек сдавливает нервные клетки. Такие перекосы проходят в течение месяца.

Кроме этого, Илья Алмазов пояснил, что при фейслифтинге можно повредить слюновыводящий проток, что грозит опухолью щеки и образованием кисты. Но самое страшное последствие, которое может привести к летальному исходу, — тромбоэмболия легочной артерии. Однако риск ее возникновения есть при всех хирургических вмешательствах.

«В группе риска — женщины выше 45 лет, у которых проблемы есть с сосудами в нижних конечностях, варикозные вены, у которых густая кровь, кто курит, у кого есть атеросклероз», — подытожил пластический хирург.

Ранее 5-tv.ru показал, как изменилась дочь Любови Успенской после пластики.

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