Семиклассница из Вологды отравила духами 17 школьников и учителя

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 194

«Уложить» больше половины класса смогла лишь пара пшиков предполагаемого парфюма. Что же было в дозаторе?

Семиклассница из Вологды отравила духами 17 школьников и учителя

Фото: Depositphotos / titov

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Семиклассница из Вологодской области отравила духами 17 школьников и учителя. Инцидент произошел несколько дней назад, но известно о нем в медийном пространстве стало только сегодня.

По информации издания «Череповецкая истина», все случилось в стенах образовательного учреждения в одном из поселков региона. Учащаяся седьмого класса принесла в школу флакон с предполагаемыми духами, дважды распылила их в классе и «уложила» ароматом окружающих.

Случившееся подтвердила начальник управления образования Вытегорского района. Сейчас все обстоятельства ЧП выясняют местные правоохранители, дело находится на контроле Следственного комитета региона.

Более подробные данные пока ни официальные органы, ни другие источники не предоставляли. Нет информации и о текущем состоянии отравившихся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Челябинске после посещения одного из восточных кафе 17 человек попали в больницу с гепатитом А.

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