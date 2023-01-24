Невероятно, но факт: врач объяснила, как ЭКО помогает бороться с раком

|
Рита Миронова
Рита Миронова 45

Репродуктолог Смирнова: процедура ЭКО может предотвратить развитие онкологии

Невероятно, но факт: врач объяснила, как ЭКО помогает бороться с раком

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Читайте нас в: Дзен Новости

Многие женщины считают, что такой вид оплодотворения приводит к онкологии. Теперь все мифы по этому поводу развенчаны.

Врач-репродуктолог Анна Смирнова объяснила взаимосвязь между процедурой эстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и онкологическими заболеваниями. По ее словам, ЭКО не может спровоцировать рак, наоборот, процедура помогает предотвратить его развитие.

«Удивительно, но ЭКО, наоборот, помогает бороться с раком. Перед программой каждая пара должна пройти обследование. У нескольких моих пациенток во время такого обследования случайно был выявлен рак в начальной стадии. А если бы его обнаружили гораздо позже?» — цитирует врача Газета.ру.

Кроме того, как отметила Смирнова, ЭКО является самым эффективным методом лечения бесплодия. При этом стимуляции яичников для получения яйцеклеток не может привести к развитию рака.

«Важно понимать, из-за чего чаще всего возникают онкологические заболевания. Основная причина — это мутации клеток, спровоцированные вредными факторами окружающей среды, курением, приемом алкоголя, вирусами, наследственностью, хроническими заболеваниями, и нарушениями метаболизма. Они могут возникать у людей любого пола и возраста, но чаще всего случаются после 60 лет. Нарушения репродуктивной функции, вызывающие бесплодие, также относятся к факторам риска рака репродуктивных органов, наравне с курением и избыточным весом», — объяснила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могут ли баня и горячие ванны грозить мужчинам импотенцией.

-2° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.63
-0.04 74.73
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Последние новости

18:45
Политолог предрек страшное кровопролитие Сербии: «Прошлый конфликт — цветочки»
18:37
Дело о пропаганде ЛГБТ возбудили против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса
18:24
Важные соглашения и неформальная обстановка: чем запомнится визит Лаврова в Эсватини
18:18
Квартиру, в которой жил Высоцкий, будут сдавать за 20 тысяч рублей в сутки
18:13
Танки или жизнь: как Leopard погрузили в хаос «коллективный Запад»
18:07
Украинская разведка назвала уникальной тактику группы «Вагнер»

Сейчас читают

«Он в сознании»: новые подробности самочувствия Станислава Садальского
Открылся хостел с одеялами на окнах: страшная участь оставленного женой иноагента Пугачевой замка
Байден - разрушитель или фанатичный революционер: мнение историков
Психолог Татьяна Котова рассказала, как выбрать правильные игрушки для младенца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023