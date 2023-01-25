Недобрый знак: какие беды пророчат вороны, пугающие жителей Киева?

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 7 975

Таролог Абравитова: вороньи стаи над Киевом являются предвестником беды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gerhard Kraus; 5-tv.ru

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Люди издавна заметили, что черные птицы собираются на полях сражений еще до начала кровопролития.

Огромные стаи воронов в небе над Киевом пугают жителей Украины, и опасаются те не зря. Славяне всегда считали ворона зловещим знаком и предвестником беды. Таролог Марианна Абравитова рассказала 5-tv.ru, действительно ли стаи черных птиц предупреждают украинцев о предстоящей опасности.

По словам эксперта, ворон — удивительная мистическая птица. Во всех эпосах мира о нем говорится, как о птице, наделенной сверхспособностями. Разные народы в своей культуре сошлись в едином мнении и назвали ворона предвестником беды.

«Люди на протяжении тысячелетий наблюдают за миром вокруг себя, видят, что определенные вещи складываются в какую-то систему. Например, на полях сражений даже до того, как произошло сражение уже будет кружиться воронье. Или над кладбищами будет кружиться воронье», - прокомментировала таролог.

Более того, отмечает Абравитова, вороны будут кружиться над трубой, когда в доме находится человек присмерти. По ее словам, ворон воспринимает определенные энергетические потоки смерти, как на энергетическом уровне, так и на биохимическом.

«Поэтому он будет там кружить. Его интересует падаль. Его интересует мертвечина. Не зря народ все это подмечает. И когда мы видим ворона, мы даже бессознательно немножко напрягаемся, особенно если он сидит и каркает где-то перед вашим окном на ветках. Генетическая память поколений в нас заложена», — объяснила Марианна Абравитова.

Специалист объяснила, почему никто не воспринимает ворона как положительного информатора. Сказки из детства и общее информационное поле сопрягли такие понятия, как «ворон», «беда» и «смерть». По ее словам, они идут рук об руку на протяжении истории, а птица становиться предвестником трагедии в восприятии людей, потому что таковой в жизни и является.

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