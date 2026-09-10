Песков назвал угрозу самолету Зеленского в Кишиневе эфемерной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сделал ряд заявлений по международной повестке. Он отверг наличие угрозы для самолета главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил о продолжении ударов по судам в Черном море, призвал европейские страны обратить внимание на возможные действия украинских спецслужб и оценил планы Латвии повысить пошлины на российское и белорусское зерно.

Что произошло с самолетом Зеленского

Угрозы для самолета президента Украины Владимира Зеленского со стороны беспилотника не существовало. Так Песков прокомментировал слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере о том, что воздушное судно украинского лидера якобы едва не оказалось поражено дроном.

«Что касается вот этой эфемерной угрозы для самолета, ее не существовало, это уже признали сами украинцы», — сказал представитель Кремля.

Песков также связал историю с возможной провокацией со стороны Киева. По его словам, Москве понятна стратегия украинских властей, которые стремятся вовлечь в конфликт как можно больше западных стран.

Представитель Кремля добавил, что российские спецслужбы особенно внимательно относятся к подобным ситуациям.

Почему Россия продолжит удары по судам в Черном море

Песков также прокомментировал предложение Турции о введении российско-украинского моратория на удары по целям в Черном море.

По словам представителя Кремля, Россия не была инициатором атак по судам. При этом после начала ударов со стороны Украины Москва не намерена прекращать свои действия.

«После того, как украинцы стали наносить удары, тогда они открыли ящик Пандоры. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше», — заявил Песков.

Песков призвал европейские страны опасаться атак Украины

Отдельно представитель Кремля высказался о сообщениях о возможной подготовке украинскими спецслужбами теракта против посольства Великобритании.

Журналисты спросили Пескова, можно ли говорить о том, что европейские страны перестали контролировать действия украинских властей. Представитель Кремля согласился с такой оценкой и заявил, что подобные сообщения должны вызывать серьезную обеспокоенность в европейских столицах.

«По идее, это должно быть поводом для серьезной обеспокоенности в европейских столицах», — сказал Песков.

В качестве примера он привел ситуацию с подрывом газопровода «Северный поток». Представитель Кремля заявил, что Германия, по его оценке, также перестала контролировать действия Украины, и подчеркнул, что подобных примеров, по его словам, много.

Чем Латвии могут обернуться новые пошлины на российское зерно

Еще одной темой брифинга стали планы Латвии ввести пошлины в размере 300% на российское и белорусское зерно.

Песков заявил, что такое решение приведет к серьезным потерям прежде всего для самой Латвии. По его словам, торговля этими товарами приносила выгоду не только российской стороне, но и латвийскому бизнесу.

«Латвия очень много потеряет из-за этого сама», — сказал представитель Кремля.

Песков также связал решение Риги с продолжающимися в мире торговыми войнами. По его мнению, нынешняя политика повышения пошлин во многом вдохновлена американскими подходами к торговым ограничениям.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что мировой рынок значительно шире латвийского. Он также указал на наличие альтернативных торговых направлений, которые позволяют России перестраивать внешнюю торговлю.

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