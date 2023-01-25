Удача, как кролик, — быстро убегает. Китайский совет дня на среду, 25 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 33

Восточный гороскоп советует не играть с удачей в середине недели.

Удача, как кролик, — быстро убегает. Китайский совет дня на среду, 25 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 25 января?

В среду важные дела могу превратиться в неудачные. День столкновения в Ба-Цзы считается временем потенциального нарушения планов и разрушения замыслов. Не играйте с удачей, прислушайтесь к многовековой мудрости Ба-цзы.

Совет дня: если у вас есть незавершенное дело, которое давно буксует, попробуйте сдвинуть его сместа в среду.

Предостережение дня: не планируйте на среду важные дела, от которых может зависеть ваше будущее. Не стоит начинать строительство, организовывать свадьбу, намечать важные переговоры. Ограничьтесь качественным исполнением рутины.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-3° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.75
0.12 74.69
-0.04
Удача, как кролик, — быстро убегает. Китайский совет дня на среду, 25 янв...

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