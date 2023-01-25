Племянница Годовикова из «Белого солнца пустыни» боится умереть из-за бывшего мужа: поступают угрозы

Молодой избранник превратил жизнь родственницы знаменитости в ад после рождения ребенка.

Племянница звезды «Белого солнца пустыни» Николая Годовикова пожаловалась на серьезные проблемы в семье. По словам Анны Барановской, ее возлюбленный угрожает ей, а началось все, когда девушка забеременела от мужчины. Об этом она рассказала в эфире федерального канала.

Родственница Годовикова познакомилась с Александром в 2014 году. Между парой вспыхнула страсть, и уже через полгода девушка забеременела. Анна отметила, что радостная новость о скором пополнении в семействе изменила ее мужа. По ее словам, он начал грубить, но руку не поднимал, пока малыш не появился на свет.

Вечно избитая и травмированная женщина долго терпела, а после обратилась к звездному дяде за помощью, однако тот был сильно болен. Николай Годовиков боролся с раком и не смог помочь племяннице. После смерти актера Александр начал издеваться над женой с пристрастием.

«Он угрожает, поднимает руку, уже грозился забрать ребенка. Я уходила, пыталась говорить, пряталась у мамы, у подруги. Но ничего не помогало», — прокомментировала Барановская.

Известно, что сам Александр безработный. Он лишь изредка перебивается халтурками, а их сын учится в коррекционном садике, который необходимо оплачивать. У мальчика проблемы с речью. Чтобы покрыть расходы Анне даже предлагали заключить фиктивный брак за деньги, однако гражданского мужа такой вариант не устроил.

«Я не угрожал ей, ничего не говорил и не делал… Я просто хочу видеть сына. Посмотрите, какой-то очередной ее мужик называет его папой! Так нельзя!» — отвечал Александр на обвинения Барановской.

Примечательно, что племянница Годовикова четыре месяца назад привела в дом нового мужчину Геннадия и мальчик стал называть его отцом. Геннадий пытался решить проблемы Анны с Алексеем, старался поговорить с ним по-мужски, но тот на диалог не пошел.

На программе, в которую обратилась Анна, бывшим возлюбленным предложили помощь психологов, однако Александр отказался. Барановская смогла воспользоваться возможностью, чтобы отвести сына к квалифицированным врачам для получения рекомендаций по устранению проблем малыша.

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