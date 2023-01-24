Внучка Софии Ротару попала в скандал на Украине: кому перешла дорогу?

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 115

Внучку Софии Ротару в пух и прах разнесли подписчики после прилета в Штаты на частном самолете

Внучка Софии Ротару попала в скандал на Украине: кому перешла дорогу?

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба телеканала «Россия 1»

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Тема:
Спецоперация

Поведение девушки никак не вписывается в картину происходящего в стране, по мнению ее жителей.

Внучка Софии Ротару накануне попала в немилость жителей Украины. Это произошло после того, как 21-летняя модель выложила в соцсети очередные фото, иллюстрирующие ее роскошную жизнь. Так, по данным «МК», последние месяцы девушка провела на вилле своей бабушки в Италии, а вернулась в США на частном самолете.

Как известно, родственница знаменитости — пока еще студентка США, хоть и совмещающая учету с работой модели. На этом фоне у украинских подписчиков возникло много вопросов к Соне и в первую очередь — откуда у нее деньги на все эти удовольствия. Франция, Великобритания, Монако, Италия — лишь малая часть из тех стран, где побывала модель и не раз. Но сейчас образ жизни девушки особенно режет глаза соотечественникам. Кому-то на еду не хватает, а тут человек напоказ сорит деньгами, считают некоторые пользователи. Кто-то пришел к выводу, что Соня — не кто иной, как представитель «золотой молодежи» страны.

Модель в свою очередь никак комментировать мнения хейтеров не стала и демонстрирует ту же сдержанность, что и ее знаменитая бабушка. После событий на Украине ни одна, ни другая не дают интервью и избегают публичного пространства, вместе с тем обе поддерживают действия своей страны и периодически напоминают об этом в своих соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внучку Софии Ротару вынудили не общаться по-русски в соцсетях.

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