Восемь секретов стройности: диетолог перечислила лучшие продукты для похудения

Желая сбросить лишние килограммы, некоторые женщины начинают скудно питаться или же голодать. Однако похудеть проще, если навести порядок в своей тарелке.

В современной диетологии существует несколько принципов, которые помогают ускорить метаболизм. Благодаря этому женщины не только избавляются от лишних килограммов, но и поддерживают стройность. О правилах питания во время похудения рассказала участковая медсестра и диетолог Риэ Мацуда.

Раньше эксперт также страдала из-за лишнего веса, но ей удалось сбросить 12 килограммов. Также она помогла достичь результата полутора тысячам подопечных. Советы диетолога публикует ИноСМИ.

Правило № 1.

Сочетайте мясо и другие белковые продукты с витамином В6

При составлении рациона важно использовать разнообразную пищу. Не зацикливайтесь на одном виде мяса или рыбы. Чтобы улучшить усвоение, добавляйте помидоры, брокколи, бананы, чеснок, коричневый рис, кунжут, карри, печень, чили и другие продукты с высоким содержанием витамина В6.

Правило № 2.

Откажитесь от приправ с высоким содержанием сахара и добавок

Приправы зачастую добавляют в блюда «на автомате», не учитывая, что они могут содержать много сахара и вызывать скачок уровня глюкозы в крови. Замените их на соевый соус, бульон даси, имбирь или зеленый лук.

Правило № 3.

Начинайте прием пищи с белковых продуктов

Сбалансированное блюдо должно содержать в себе белки, жиры и углеводы. Однако в начале отдайте предпочтение белковым продуктам, которые сдерживают повышение сахара в крови в отличие от углеводов.

Правило № 4.

Используйте тушеную капусту и воду с лимоном в качестве защиты от переедания

Тушеная капуста содержит в себе множество пищевых волокон и быстро вызывает чувство сытости, а лимонный сок активизирует специальный гормон, который обладает жиросжигающим эффектом.

Правило № 5.

Употребляйте оливковое, кунжутное и другие масла в сыром виде

В погоне за стройностью не исключайте из своего рациона полезные масла. Употребляйте оливковое или кунжутное масло, чтобы снизить уровень плохого холестерина. А кунжутное и льняное, содержащие омега-3 жирные кислоты, помогут предотвратить накопление жира.

Правило № 6.

Ешьте больше ферментированных продуктов

Ферментированные продукты помогут наладить работу кишечника и создать в нем благоприятную среду для лучшего усвоения питательных веществ. Для этого употребляйте йогурт, ферментированные соевые бобы или кимчи.

Правило № 7.

Замените пшеничную муку на рисовую

Пшеничная мука содержит большое количество глютена, который вызывает привыкание, повышает аппетит и плохо усваивается кишечником. Лучше используйте рисовую муку или муку из окары, которые помогают быстро достичь сытости.

Правило № 8.

Налегайте на соевые продукты во время менопаузы

Многие зрелые женщины сталкиваются с чувством постоянного голода из-за «перестройки» организма. В это время ешьте больше соевых продуктов. Благодаря им кишечные бактерии вырабатывают эквол, который облегчает симптомы менопаузы.

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