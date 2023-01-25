Любовницы, алкоголь и спорт: как мужчины меняются после 45 лет и чем это опасно?

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 977

Психолог Наталья Тумасова: после 45 лет мужчины могут сильно меняться и заводить любовниц

Фото, видео: www.globallookpress.com / globallookpress; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчины после определенного возраста могут с головой уходить в совершенно новые для себя занятия.

Говорят, что в 45 лет женщины становятся только краше. Но как обстоит дело с мужчинами? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала психолог Наталья Тумасова.

По ее словам, этот возраст у мужчин является неким барьером и очень сложен в психологическом плане.

«Это значит, что он все еще ощущает себя, вроде как, достаточно молодым мужчиной, но, в то же время, у него есть уже ответственность. Он понимает, что потихоньку начинает стареть. И, конечно, ему хочется поддержать свое психологическое здоровье. Поэтому, очень часто этот возраст стыкуется с тем, что «седина в бороду, бес — в ребро», — говорит эксперт.

Тумасова также добавила, что именно в этом возрасте мужчины могут найти себе любовницу. Ведь с ней он будет чувствовать себя полным сил и молодости, а девушка будет заводить его на яркие поступки и заряжать энергией. Более того, в этом возрасте мужчина может резко начать менять свой образ жизни и погружаться с головой в абсолютно новые идеи. Например, заниматься йогой шесть дней в неделю.

Но самый опасный случай, если у мужчины очень ответственная должность. Они, по словам психолог, могут даже забываться.

«Если у человека гиперответственность, то это ослабляет здоровье. Потому что, он всегда находится в высокой зоне ответственности, а это постоянное напряжение. Это уже дает повышение давления, разбалансировку сердечно-сосудистой системы, которые могут вызвать какие-то заболевания. Человек в этом возрасте может найти себе отдушину в виде более молодой пассии, или уйти в экстремальный вид спорта — чтобы снять напряжение. Но многие уходят в алкоголь и наркотики», — заключила Наталья Тумасова.

Кстати, сегодня, 25 января, отмечает свое 45-летие президент Украины Владимир Зеленский. Интересно, относится ли к нему данные высказывания психолога и уйдет ли он с головой в новое увлечение?

Ранее 5-tv.ru сообщал, как жена Зеленского поздравила его с днем рождения странным образом.

-2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.96
0.21 74.96
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака

Последние новости

20:51
«Уходила в подвал и пила»: Шаляпин впервые рассказал неприличное о Пугачевой
20:46
Замглавы МИД Украины Мельник потребовал у НАТО истребители
20:34
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом и автоцистерной под Тулой
20:28
Старый новый ход: вторичку можно будет купить с сохранением ипотечной ставки продавца
20:16
НАТОлкнулись: почему в Европе заговорили о мобилизации и переходе к службе по призыву
20:10
Под больницей в Санкт-Петербурге обнаружили братскую могилу — видео

Сейчас читают

Курганский боец рассказал, почему не берет трофейное оружие националистов ВСУ
Ситуация тяжелая: вышедшему из комы Роману Костомарову собираются сделать операцию
"Твоя старческая энергия мне не нужна": сын с говнистым характером припечатал 75-летнего Малежика
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023