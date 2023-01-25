Любовницы, алкоголь и спорт: как мужчины меняются после 45 лет и чем это опасно?

Мужчины после определенного возраста могут с головой уходить в совершенно новые для себя занятия.

Говорят, что в 45 лет женщины становятся только краше. Но как обстоит дело с мужчинами? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала психолог Наталья Тумасова.

По ее словам, этот возраст у мужчин является неким барьером и очень сложен в психологическом плане.

«Это значит, что он все еще ощущает себя, вроде как, достаточно молодым мужчиной, но, в то же время, у него есть уже ответственность. Он понимает, что потихоньку начинает стареть. И, конечно, ему хочется поддержать свое психологическое здоровье. Поэтому, очень часто этот возраст стыкуется с тем, что «седина в бороду, бес — в ребро», — говорит эксперт.

Тумасова также добавила, что именно в этом возрасте мужчины могут найти себе любовницу. Ведь с ней он будет чувствовать себя полным сил и молодости, а девушка будет заводить его на яркие поступки и заряжать энергией. Более того, в этом возрасте мужчина может резко начать менять свой образ жизни и погружаться с головой в абсолютно новые идеи. Например, заниматься йогой шесть дней в неделю.

Но самый опасный случай, если у мужчины очень ответственная должность. Они, по словам психолог, могут даже забываться.

«Если у человека гиперответственность, то это ослабляет здоровье. Потому что, он всегда находится в высокой зоне ответственности, а это постоянное напряжение. Это уже дает повышение давления, разбалансировку сердечно-сосудистой системы, которые могут вызвать какие-то заболевания. Человек в этом возрасте может найти себе отдушину в виде более молодой пассии, или уйти в экстремальный вид спорта — чтобы снять напряжение. Но многие уходят в алкоголь и наркотики», — заключила Наталья Тумасова.

Кстати, сегодня, 25 января, отмечает свое 45-летие президент Украины Владимир Зеленский. Интересно, относится ли к нему данные высказывания психолога и уйдет ли он с головой в новое увлечение?

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