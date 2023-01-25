Экс-президент Польши заявил об уникальном шансе «разобраться» с Россией

Политик сделал очередное русофобское заявление на фоне обострившейся ситуации в мире.

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что нынешняя геополитическая обстановка сложилась наиболее удачным образом, чтобы европейские страны «разобрались» с РФ. Его слова цитирует издание Fakt.

Польский политик убежден, что именно сейчас у Варшавы и Берлина появился долгожданный шанс решить вопросы с нашей страной и Китаем. При этом, по словам Валенса, и Германия, и Польша прекрасно знают о проблемах, который всегда были с Россией.

«И мы, поляки, знаем это особенно хорошо, и поэтому у нас есть шанс при жизни этого поколения разобраться с Россией. У нас больше не будет такого шанса. <…> Нам нужно разобраться с Россией, а затем с Китаем», — заявил бывший польский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лех Валенса выступил с еще одним вопиющим призывом. Он предложил «расчленить» Россию и сократить ее население до 50 миллионов человек ради мировой безопасности.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.