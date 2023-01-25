«Хотели увезти в психушку»: россиянка с трудом смогла вернуть ребенка из Германии

Пока женщина не может оправиться от шока.

Жительница Москвы не хочет расставаться со своим ребенком ни на минуту. После почти года мучений, она сумела вернуть сына на родину из немецкого приюта. Его забрали из семьи, якобы, за плохие условия проживания — мальчик пропускал уроки по болезни и нередко опаздывал в школу. В какой-то момент дошло до того, что школьника хотели отправить в психиатрическую клинику. Что это за законы такие — расскажет корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

«Саша, я вот забрала наконец-то своего сына», — говорит Нелли Бирюкова.

Нелли все еще не может оправиться от шока — чтобы вернуть родного сына, его пришлось буквально выкрасть у германской ювенальной юстиции.

«Уже было решено, чтобы я с ребенком больше не виделась. Они ему говорили, что его мать больше не мать», — продолжает Бирюкова.

В Германию Нелли переехала больше трех лет назад к родственникам. Но оказалась чужой среди чужих.

«Меня просто дискриминировали, как россиянку. И я вам скажу, что украинские женщины, которые работают на югендамт, помогли отнять Сашу. Чтобы досадить, может быть. Там отнимают у русских матерей отнимают детей. Их просто забирают из семьи и начинается судопроизводство», — говорит молодая мать.

13-летнего Сашу немецкие ювенальщики увезли, пока мамы не было дома. Под надуманными предлогами: якобы мальчик опаздывал в школу и пропускал уроки по болезни. В июле прошлого года Сашу определили в приют. Видеться с мамой позволяли раз в месяц.

«Против мамы настраивали. Из-за мамы типа я оказался в приюте и все такое», — рассказывает сам Саша Бирюков.

Даже пытались забрать российский загранпаспорт сына, чтобы он не смог выехать из Германии. Адвокаты в суде ничем не помогали.

«Судиться россиянке с немецкой машиной этой ювенальной юстиции, в немецком суде — у нее шансы практически равны нулю выиграть. Немцы не считают этого ребенка русским», — заявила адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Случай — далеко не единственный.

«Действительно, работает целая методика по отъему детей. Немцам нужны русские ети, потому что это европейская внешность, это хорошая генетика. Нация, которая сама отказывается рожать, они делают все, чтобы граждан хотя бы таким варварским образом количество увеличить», — говорит лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.

Как говорит Нелли, за два месяца к ней обратились больше десяти таких же как она женщин, у которых ювенальщики забирают детей.

«Это финансовый вопрос. Потому что они тоже получают от государства денежные средства на каждого ребенка. И я видела в документах. Это 12 тысяч евро они в месяц где-то получают на Александра», — заявила Нелли Бирюкова.

При этом, прямо в кафе аэропорта мальчик набросился на борщ — нормальной пищи полгода не видел: исхудал — в приюте полгода кормили бутербродами. Маме привозить еду запрещали даже на праздники. Нелли хотели лишить родительских прав, и она пошла на крайние меры — тайно забрала ребенка из школы и бежала в Россию.

«Вреде бы как люди не рабы, а мы чувствовали себя там порабощенными, а мы чувствовали себя какими-то порабощенными. Как будто бы ну нет прав у нас там вообще никаких», — продолжает Бирюкова.

Девушка волнуется, что немецкие власти объявят охоту ее ребенка и попытаются вернуть в приют.

«Никаких негативных последствий для гражданки России я не вижу, она не совершала преступления по крайней мере по российскому законодательству. Если же она будет выезжать за пределы РФ в те страны, которые присоединились к Гаагской конвенции могут остановить и принудительно изъять ребенка», — заявил юрист Андрей Кочкин.

Главное — Саша снова с родными людьми, на родной земле и под защитой.