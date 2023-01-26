В погоне за просветлением мать-сектантка утащила сына в заброшенный лесной лагерь

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Сотрудник МЧС из Кубани пытается спасти сына от матери-сектантки

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; 5-tv.ru

Девятилетнего мальчика «пересадили» на вегетарианскую диету и пристрастили к курению «перуанского табака».

С самой сложной спасательной операцией в своей жизни столкнулся сотрудник МЧС из Краснодарского края. Мужчина пытается вытащить из неприятностей собственного сына. По его словам, ребенок оказался чуть ли не в секте из-за родной матери, которой везде чудятся рептилоиды и какие-то аватары. Екатерина Лихоманова узнала, можно ли как-то с этим бороться.

Владимир — заслуженный спасатель Кубани. Правда, самого дорогого человека в своей жизни — девятилетнего сына — он спасти не может. Еще год назад Максим был обычным ребенком, который радовался от увиденной игрушки.

Сейчас у ребенка уже совсем другие интересы — он даже иногда показывает, как курит перуанский табак.

«Около двух лет назад я стал замечать странности, которые рассказывал мне мой сын Максим. Он говорил про какие-то медитации, какое-то мапачо… И я заметил, что в присутствии мамы он перестал есть мясные продукты», — рассказал Владимир.

Все началось, когда мать Максима Елена Цой вступила в какое-то мистическое движение. Его участники стремятся к «свету и очищению от негатива». Одна из первых, кто заметил странное поведение Елены, — няня мальчика Ирина.

«Приезжает такая счастливая, веселая и говорит — Ирина Андреевна, вы ведь аватар! А я говорю, а что это такое?! Вы светлый человек. А Михальков тогда кто? А Михальков — рептилоид. Он плохой человек», — рассказывает няня.

За свое «просветление» мать благодарит якобы своего учителя — Альбину Мухамедшину, которая помогла ей «сделать правильный выбор».

Осознанная жизнь, по мнению Елены, теперь выглядит так — заброшенный лагерь в лесу, где царит полная антисанитария, а от ее ухоженности ничего не осталось. С собой в лагерь Елена забрала и сына.

По словам ребенка, в лагере они курят мапачо. Например, шаманы с помощью него изгоняют из человека злых духов, а большие дозы могут даже вызвать галлюцинации. Правда, участники движения утверждают — они ничего не употребляют. И тем более — якобы ничего не дают детям.

Папа мальчика вместе с няней при любой возможности пытаются связаться с Максимом. Ведь его мама даже перестала водить сына в школу. Она уверена — это опасно.

Специалисты, которые посмотрели видеообращение Елены к учителям, говорят — женщина попала не просто под влияние какой-то группировки.

«У мамы, возможно, сейчас что-то происходит с психикой. Происходит психопродукция активная. Она это транслирует на детей, а дети должны бороться с ее рептилоидами», — сообщила клинический психолог Ольга Болдова.

В таком состоянии мать может сделать все что угодно, и самое главное, что все это может отразиться на ребенке. Владимир написал заявление в полицию — пока это его единственный выход. Ведь по закону он не может забрать сына — он был рожден вне брака и родная мать запрещает с ним видеться.

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