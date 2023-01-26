Французский депутат: поставки танков Киеву станут путем к Третьей мировой войне

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 34

После объявления о накачке Украины танками, на Западе поднимается волна недовольства.

Французский депутат: поставки танков Киеву станут путем к Третьей мировой войне

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Army

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Во Франции обрушились с жесткой критикой на страны, которые согласились передать Украине танки. Политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал подобное решение настоящим безумием.

«Посылать Зеленскому американские и немецкие танки — это безумие! Кратчайший путь к третьей мировой войне», — написал Филиппо в Twitter.

Публикация появилась спустя короткое время после того, как немецкий канцлер Олаф Шольц озвучил решение о том, что Германия позволит передавать ВСУ танки Leopard, а президент США Джо Байден сообщил о поставках на Украину танков M1 Abrams.

Немецкие политики же высказывают мнение о том, что канцлера «продавили» США, а он не смог воспротивиться внешней силе.

В это время в столице Германии начались протесты мирных граждан, которые с Россией, в отличие от элит страны, воевать совершенно не хотят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прогнувшийся Шольц подталкивает Германию к конфликту с Россией.

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