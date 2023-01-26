Платье-веник и дыра: неделя моды в Париже шокировала показами

Кутюрье придумали нетривиальный лук для дам, которым «все не так».

Показ, прошедший на неделе моды в Париже, взбудоражил соцсети. По мнению кутюрье, современная женщина может позволить себе надеть платье даже вверх тормашками.

И хотя такой наряд больше напоминает веник, а его обладательница вряд ли выйдет в нем в свет, мемом в сети платье станет однозначно.