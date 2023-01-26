Арзамасова честно рассказала про ревность Авербуха к страстным танцам

Может ли работа знаменитой артистки повлиять на ее личную жизнь?

Актриса Елизавета Арзамасова познакомилась с известным фигуристом Ильей Авербухом на ледовом шоу в 2011 году. Там он появился в качестве наставника. Конечно, 12 лет назад никто и подумать не мог о романтических чувствах между ними, ведь юная Лиза была несовершеннолетней. Только спустя годы ситуация изменилась, летом 2020 года стало известно об их романе.

Теперь Арзамасова и Авербух — счастливые супруги и родители сына Льва. При этом актриса не погрузилась с головой в материнство, как многие девушки. Она продолжает заниматься карьерой и снимается в ледовом шоу. Ее партнер по танцам — Никита Кацалапов.

У знаменитостей часто бывают романтические номера, коллега Авербуха Алексей Ягудин даже шутил по поводу их страстных плясок на коньках. Ревнует ли муж Арзамасовой свою супругу к коллеге по льду? Издание aif.ru решило выяснить правду.

«Ну что вы? Какая ревность? <…> Даже спрашивать такое странно. Романтические номера — это всего лишь жанр, в котором мы, артисты, работаем», — заявила она изданию.

В том числе красавица объяснила, что очень благодарна своему партнеру по танцам. Именно благодаря ему звезда смогла преодолеть все трудности на проекте. Кацалапов всегда поддерживал ее и во всем помогал.

«Никита — настоящий чемпион, талантливый человек и чудесный партнер. Он очень многому меня научил», — сказала актриса.

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