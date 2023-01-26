SHAMAN об отношении к жизни: «Я грешен. Поэтому у меня одна позиция — на коленях»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 7 735

Артист старается молиться и идти навстречу к богу каждый день.

SHAMAN об отношении к жизни: «Я грешен. Поэтому у меня одна позиция — на коленях»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Певец, поэт и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в беседе с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко признался в самом сокровенном — в отношении к религии.

— Твой диалог с Богом был разный. Ты что-то у него спрашивал. И были моменты недопонимания, были моменты благодарности. Сейчас диалог о чем идет?

— В общем то, с моей стороны не изменилось. Я стараюсь каждый день идти навстречу. Стараюсь по мере своих сил молиться. Мне сложно об этом говорить, потому что это интимный процесс, и очень не хочется почему-то это освещать. Это очень такое дело все-таки личное. Но как человек я грешен. Поэтому у меня всегда одна позиция — позиция на коленях.

5-tv.ru

В новом клипе «Исповедь» популярный российский певец и композитор SHAMAN сменил образ и перед поклонниками предстал элегантный блондин.

Герой клипа идет против течения и, вопреки всему, пытается прорваться сквозь безликую толпу. Обращаясь к Богу, он просит указать ему верный путь. В поисках себя SHAMAN идет по заснеженной пустыне и оказывается в маленькой церкви, зайдя в которую падает на колени и протягивает старцу ножницы…

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ведущая и автор спецпроектов 5-tv.ru Светлана Шевченко вместе со съемочной группой провела на локациях нового творения SHAMAN почти сутки.

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