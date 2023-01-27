SHAMAN о смене образа: «Внутренний голос сказал — пора!»

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 961

Музыкант SHAMAN отрезал дреды и предстал в новом образе

SHAMAN о смене образа: «Внутренний голос сказал — пора!»

Фото: © РИА Новости / Sergey Petrov

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость считает, что творческие люди должны временами меняться.

Певец, поэт и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в беседе с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко, наконец, раскрыл тайну своих дредов.

Артист внезапно решил кардинально изменить внешность и срезал свои дреды. На смену знаменитым «русским колоскам», как их многие называли, пришла другая прическа, символизирующая начало нового этапа творчества музыканта.

— Почему решил сменить образ? Почему решил отказаться от того, что немножко шокировало и удивляло?

— На самом деле, в общем-то, у меня все это происходит естественным образом. Внутренний голос сказал, что, видимо, пришло время, а тем более Новый год, перемены. Почему бы и нет? Все таки я человек творческий. А вообще людям свойственно меняться. Они же не музейные экспонаты. Я тоже живой человек. Иногда хочется так, иногда эдак.

Фото: 5-tv.ru

В новом клипе «Исповедь» SHAMAN сменил образ и перед поклонниками предстал элегантный блондин.

Герой клипа идет против течения и, вопреки всему, пытается прорваться сквозь безликую толпу. Обращаясь к Богу, он просит указать ему верный путь. В поисках себя SHAMAN идет по заснеженной пустыне и оказывается в маленькой церкви, зайдя в которую падает на колени и протягивает старцу ножницы…

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как SHAMAN относится к жизни.

-5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.13
0.17 75.33
0.37
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 30 января по 5 февраля

Последние новости

6:25
Сегодня отмечают годовщину окончания блокады Ленинграда
6:15
Риски слишком высоки: терапевт напомнила о смертельной опасности краснухи
6:06
Германия открестилась от участия в вооруженном конфликте на Украине
6:00
На штурм! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:54
Штурм Угледара: российские войска вплотную подошли к городу
5:42
«Подох — туда ему и дорога»: экс-жена Солнцева обрадовалась новости о смерти шоумена

Сейчас читают

Сербский политолог заявил об окончании прокси-войны между РФ и НАТО
Знакомство с памперсами: страшная жизнь разбитого инсультом обездвиженного Малежика
"Речи о сезонности пока нет": Доктор Сибирский объяснил, почему мы продолжаем болеть COVID-19
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023