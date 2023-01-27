Знаменитость считает, что творческие люди должны временами меняться.

Певец, поэт и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в беседе с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко, наконец, раскрыл тайну своих дредов.

Артист внезапно решил кардинально изменить внешность и срезал свои дреды. На смену знаменитым «русским колоскам», как их многие называли, пришла другая прическа, символизирующая начало нового этапа творчества музыканта.

— Почему решил сменить образ? Почему решил отказаться от того, что немножко шокировало и удивляло?

— На самом деле, в общем-то, у меня все это происходит естественным образом. Внутренний голос сказал, что, видимо, пришло время, а тем более Новый год, перемены. Почему бы и нет? Все таки я человек творческий. А вообще людям свойственно меняться. Они же не музейные экспонаты. Я тоже живой человек. Иногда хочется так, иногда эдак.

Фото: 5-tv.ru

В новом клипе «Исповедь» SHAMAN сменил образ и перед поклонниками предстал элегантный блондин.

Герой клипа идет против течения и, вопреки всему, пытается прорваться сквозь безликую толпу. Обращаясь к Богу, он просит указать ему верный путь. В поисках себя SHAMAN идет по заснеженной пустыне и оказывается в маленькой церкви, зайдя в которую падает на колени и протягивает старцу ножницы…

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как SHAMAN относится к жизни.