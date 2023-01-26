Гейтс назвал одно из худших правительств в мире, которое сильно коррумпировано

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Билл Гейтс: правительство Владимира Зеленского — худшее в мире из-за коррумпированности

Гейтс назвал одно из худших правительств в мире, которое сильно коррумпировано

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Американский миллиардер отметил, из-за такой власти, в первую очередь, сильно страдают граждане страны, которые могли бы жить значительно лучше, чем сейчас.

Нынешнее правительство Украины под руководством Владимира Зеленского — одно из худших в мире, заявил американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс. По его словам, оно сильно коррумпировано.

«Украинское правительство — одно из худших в мире. Оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Это очень печально для народа», — сказал бизнесмен в ходе выступления в австралийском Институте Лоуи.

При этом он отметил, Украина имеет большой потенциал благодаря сельскому хозяйству. Украинская земля намного плодороднее американской и является житницей Европы.

К слову, до этого общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель также назвал Украину «страной непуганой коррупции», где в последнее время все больше стали процветать финансовые преступления. В связи с чем недавно на Украине произошли серьезные кадровые перестановки.

«Словят на месте преступления то одного, то второго, то третьего», — отметил он в беседе с «Известиями».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое новое требование к Западу выдвинул президент Украины Владимир Зеленский.

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