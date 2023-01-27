Запланируйте переговоры: китайский совет дня на пятницу, 27 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 12

Чтобы мечты сбывались, мало просто мечтать.

Запланируйте переговоры: китайский совет дня на пятницу, 27 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 27 января?

Последняя пятница года Тигра – самый удачный день недели. Можно смело планировать разные дела и наслаждаться их результатами. Не ленитесь и не упускайте хорошие шансы стать чуть более успешнее и эффективнее.

Совет дня: запланируйте на пятницу сложные переговоры личного или делового характера. Энергии дня помогут договориться даже с самыми неуступчивыми партнерами.

Предостережение дня: пятница не подходит для походов в суд и разрушений любого рода. Планируйте демонтаж и поиски правды в судах в другие более благоприятные даты.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.13
0.17 75.33
0.37
Запланируйте переговоры: китайский совет дня на пятницу, 27 января

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