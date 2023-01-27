Лавров указал на желание США и ЕС восстановить колониальную зависимость Африки

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Иван Обухов
Иван Обухов 33

Лавров обвинил США и страны Европы в желании восстановить колониальную зависимость Африки

Лавров указал на желание США и ЕС восстановить колониальную зависимость Африки

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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По словам министра, Запад пытается сохранить эксплуататорскую политику по отношению к Африке.

Воззвания США и европейских государств к странам Африки разорвать отношения с Москвой выглядят как попытки возродить колониальную зависимость Черного континента. С таким заявлением выступил руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«В Африке, мы знаем, регулярно появляются американские, английские и другие европейские делегации, которые с упорством, достойным лучшего применения, требуют от африканских стран не сотрудничать с Российской Федерацией, не выбиваться из общей дисциплины, под которой они, Запад, понимают восстановление колониальной зависимости», — приводит слова министра РИА Новости.

Африка, по словам Сергея Лаврова, обладает колоссальными возможностями для экономического развития, является богатейшим континентом с точки зрения полезных ископаемых, которые «долгие столетия подлежали эксплуатации».

«Эксплуататорскую политику по отношению к Африке Запад хочет сохранить и сегодня», — подчеркнул министр иностранных дел России.

23 января началось турне Сергея Лаврова по Африке.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Германии удалил пост о визите Лаврова в Африку.

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