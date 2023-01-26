МИД Германии удалил пост о визите Лаврова в Африку

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 105

МИД Германии извинился за высказывания в адрес Сергея Лаврова

МИД Германии удалил пост о визите Лаврова в Африку

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Дипломаты были просто вынуждены извиниться за свои неуместные высказывания.

Министерство иностранных дел Германии извинилось и удалило свой скандальный пост об африканском турне главы МИД России Сергея Лаврова.

Информация в посте гласила, что «Лавров находится в Африке не для того, чтобы увидеть леопардов, а для того, чтобы утверждать, что партнеры Украины «хотят уничтожить все русское». Сразу же после этого на их заявление ответила спикер председателя Африканского союза Мусы Факи Эбба Калондо, напомнив, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок буквально недавно сама находилась с визитом в Африке. Также она посмеялась, на кого же из животных приезжала смотреть Бербок?

После такой критики не отреагировать было невозможно. МИД Германии извинился перед Эбба Калондо и другими пользователями. Представители внешнеполитического ведомства Германии добавили, что не хотели никого оскорбить, а под леопардами имелись в виду танки Leopard немецкого производства.

Однако Калондо в ответ попросила не извиняться, а уважать Африку.

До этого, кстати, стало известно, что Германия решила дать разрешение европейским союзникам на реэкспорт танков Leopard 2.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в ООН заявили, что поставки Украине танков не ведут к миру.

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