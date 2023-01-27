Борис Джонсон ответил украинской журналистке, сравнившей россиян с нацистами

|
Иван Обухов
Иван Обухов 62

Джонсон напомнил украинской журналистке о жертвах русского народа в Великую Отечественную

Борис Джонсон ответил украинской журналистке, сравнившей россиян с нацистами

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley / Parsons Media

Читайте нас в: Дзен Новости

Джонсон призвал осторожнее выбирать выражения.

Экс-глава британского кабмина Борис Джонсон напомнил украинской журналистке, позволившей себе сравнить российских граждан с нацистами, что народы России и Украины понесли колоссальные потери во время Великой Отечественной войны.

«Вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов», — заявил Джонсон, отвечая на вопрос в интервью телеканалу «Рада».

Борис Джонсон, занимая должность главы кабинета министров Великобритании, активно поддерживал поставки на Украину вооружения, призывал начать масштабную тренировочную операцию для украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джонсон резко изменил позицию по вступлению Украины в НАТО.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.13
0.17 75.33
0.37
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 30 января по 5 февраля

Последние новости

4:45
Жители Петербурга жалуются на «громкую» уборку улиц
4:30
Мужчина спас ребенка из полыхающего дома в Махачкале
4:20
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 30 января по 5 февраля
4:14
Четыре спальни, камин, спа-зона, бассейн: как выглядит подаренный Серябкиной дом
4:02
Пушилин считает, что освобождение Угледара радикально изменит ситуацию на фронте
3:50
Борис Джонсон ответил украинской журналистке, сравнившей россиян с нацистами

Сейчас читают

Сербский политолог заявил об окончании прокси-войны между РФ и НАТО
Знакомство с памперсами: страшная жизнь разбитого инсультом обездвиженного Малежика
"Речи о сезонности пока нет": Доктор Сибирский объяснил, почему мы продолжаем болеть COVID-19
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023