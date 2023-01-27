Борис Джонсон ответил украинской журналистке, сравнившей россиян с нацистами

Джонсон призвал осторожнее выбирать выражения.

Экс-глава британского кабмина Борис Джонсон напомнил украинской журналистке, позволившей себе сравнить российских граждан с нацистами, что народы России и Украины понесли колоссальные потери во время Великой Отечественной войны.

«Вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов», — заявил Джонсон, отвечая на вопрос в интервью телеканалу «Рада».

Борис Джонсон, занимая должность главы кабинета министров Великобритании, активно поддерживал поставки на Украину вооружения, призывал начать масштабную тренировочную операцию для украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джонсон резко изменил позицию по вступлению Украины в НАТО.