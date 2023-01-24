Исправьте ошибку! — Джонсон резко изменил позицию по вступлению Украины в НАТО

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 29

Борис Джонсон обвинил НАТО в разжигании самого кровопролитного конфликта за 80 лет

Исправьте ошибку! — Джонсон резко изменил позицию по вступлению Украины в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Бывший премьер-министр Великобритании раскритиковал Североатлантический альянс, который закормил Украину обещаниями пустить «под защиту оборонительного зонтика», но до сих пор не сделал этого.

Британский экс-премьер Борис Джонсон сделал неожиданное заявление в адрес НАТО. Если раньше он не видел Украину в составе альянса, но теперь высказал кардинально иную позицию.

В своей статье, опубликованной Daily Mail, Джонсон утверждает, что именно НАТО спровоцировала глобальный украинский кризис.

«Каков результат нашей многолетней неспособности выполнить свое обещание и допустить украинцев под защиту оборонительного зонтика НАТО? Итог — самый кровопролитный конфликт в Европе за 80 лет», — написал Джонсон.

Чтобы исправить ошибку, бывший британский премьер потребовал оперативно включить Украину в Североатлантический альянс и оказать необходимую помощь. По мнению Бориса Джонсона, украинцы отчаянно сражаются ради Европы, и долг союзников Незалежной — поддержать ее в этом деле.

«Наша работа — помочь Украине победить как можно быстрее. Эти люди сражаются за всех нас. Так давайте дадим украинцам все, что нужно для победы сейчас», — призвал экс-премьер Великобритании.

Не исключено, то изменившаяся позиция Джонсона связана с его недавней поездкой на Украину, где он встретился с Владимиром Зеленским. Также 5-tv.ru сообщал, что братья Кличко вручили гостю украинский паспорт и присвоили звание почетного гражданина Киева.

Тема:
Украинский кризис
24 янв
Песков ответил, что будет между ФРГ и Россией, если Берлин поставит танки Украине
24 янв
«Жесткие меры»: Зеленский начал чистки среди глав регионов для усиления террора
24 янв
ВС РФ пресекли попытку форсирования Днепра украинскими войсками
24 янв
Украинские националисты из танка атаковали город Алешки в Херсонской области
24 янв
В зоне СВО минометы будут оснащены умными прицелами — что это значит?
24 янв
Герасимов: современная Россия не знала такой интенсивности военных действий
23 янв
Зеленский разочаровался в западных танках: «Не решат проблему»
23 янв
Бойцы ВС РФ продвинулись на всех направлениях в ДНР
23 янв
Расчет САУ «Акация» ударил по позициям украинских боевиков — эксклюзивные кадры
23 янв
Япония намерена продолжать санкционную политику против РФ и поддержку Украины
-3° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.63
-0.04 74.73
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Последние новости

17:20
Путин поделился трогательными воспоминаниями о своей первой учительнице
17:11
«Он в сознании»: новые подробности самочувствия Станислава Садальского
17:10
Исправьте ошибку! — Джонсон резко изменил позицию по вступлению Украины в НАТО
16:57
Семенович грозит слепота из-за аллергии от наращивания ресниц?
16:49
«Не хотите — не надо, можешь дать — дай»: Зеленский попрошайничает по новому сценарию
16:45
Первый элемент: почему из аптек пропадают антибиотики

Сейчас читают

Фигурист Роман Костомаров пришел в сознание и заговорил
Открылся хостел с одеялами на окнах: страшная участь оставленного женой иноагента Пугачевой замка
Байден - разрушитель или фанатичный революционер: мнение историков
Психолог Татьяна Котова рассказала, как выбрать правильные игрушки для младенца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023