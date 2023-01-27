Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Полины из Луганска
Помочь девочке, кроме неравнодушных людей было некому.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала девятилетняя Полина из Луганска.
У девочки страшный диагноз — ДЦП со спастическим синдромом. Руки и ноги слушаются ее с трудом. Тяжелую ситуацию должна изменить операция на спинном мозге. Нейрохирурги дают оптимистичные прогнозы.
Но на лечение, а также на последующий уход за маленькой пациенткой требуется больше миллиона рублей. Оплатить такие расходы было некому. Родители оставили Полину сразу после рождения.
Но благодаря вам, зрителям Пятого Канала всего за сутки удалось собрать 2 миллиона 864 тысячи 203 рубля. Большое вам спасибо!
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