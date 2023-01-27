Карен Шахназаров высказался о сбежавших из России актерах

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 90

Режиссер Карен Шахназаров призвал не устраивать в России «охоту на ведьм»

Карен Шахназаров высказался о сбежавших из России актерах

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Нужно внимательней определять, когда актер — «враг России», а когда он просто неудачно высказался.

Жесткие меры против актеров, которые критикуют политику, могут спровоцировать раскол в обществе, сказал Карен Шахназаров в интервью KP.RU.

Он отметил, нельзя вырезать из фильмов тех, кто просто высказал мнение о происходящем, даже если оно является откровенно глупым. Если актера обвиняют в предательстве или дискредитации армии, то нужно внимательней определять ситуации, когда люди работают на противника напрямую, а когда они просто высказали свои мысли о ситуации.

В интервью Шахназаров подчеркнул, что актеры могут неудачно и глупо высказать собственное мнение и завтра уже поменять свои взгляды.

Режиссер напомнил, что недавно умер актер Вахтанг Кикабидзе, который часто попадал в скандалы, в которых критиковал действия российских властей.

«И что — мы вырежем Кикабидзе из „Мимино“? Запретим „Не горюй!“ Это же фильмы патриотичные, про дружбу народов!» — подчеркнул Шахназаров.

Шахназаров в ответ на вопрос об Артуре Смольянинове* ответил, что не желает комментировать скандал.

Артура Смольянинова внесли в реестр иноагентов после заявления в интервью, что если бы он принимал участие в конфликте на Украине, то воевал бы на стороне ВСУ.

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Такие комментарии Смольянинова стали поводом для обсуждения ограничить и запретить критиков власти. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил квалифицировать тех, кто желает поражения России в качестве «врагов общества» и «врагов государства» и предпринимать вынужденные меры против.

Ранее 5-tv.ru писал, готова ли Дарья Мельникова уехать из РФ вслед за экс-мужем Смольяниновым*.

* — признан иноагентом в РФ.

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Карен Шахназаров высказался о сбежавших из России актерах

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