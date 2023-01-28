Мутагенное действие: чем страшна косметика с ретиноидами для беременных

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 620

Косметолог Татьяна Егорова: косметика с ретиноидами противопоказана во время беременности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru

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Женщинам лучше отказаться от некоторых средств по уходу за кожей ради здоровья будущего ребенка.

Во время беременности женщины сталкиваются со многими внешними изменениями, среди которых появление сыпи, акне, пигментных пятен. Однако будущим мамам лучше повременить с походами к косметологу, а также отказаться от кремов или сывороток с ретиноидами. В чем их опасность, рассказала врач-косметолог Татьяна Егорова.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru специалист подчеркнула, что женщинам в положении не рекомендуется делать какие-либо косметологические процедуры. Несмотря на официальное разрешение применять ботокс во время беременности, врач также не советует прибегать к нему. В период вынашивания ребенка лучше ограничиться стандартной чисткой лица или же масками.

По словам Татьяны Егоровой, особенно опасно использовать во время беременности косметику с ретинолом. Чаще всего производные витамина А содержатся в антивозрастных средствах. Из-за содержания ретиноидов их стоимость достаточно высокая, однако именно такая продукция может серьезно навредить ребенку.

«Косметика не должна содержать ретиноиды, потому что ретиноиды обладают тератогенным действием — это прямое токсическое действие на плод, мутагенное действие», — заверила специалист.

По словам косметолога, во время беременности следует подбирать косметику с более безопасным и щадящим составом.

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