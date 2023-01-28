Оптимизм, творчество и тяга к новому: китайский гороскоп на февраль 2023 года

С четвертого февраля начинается новый год — приход новых сильных энергий, которые будут воздействовать на нас в течение двенадцати месяцев. С февраля же начинается и сезон Весны. Он будет длиться три месяца и наполнять мир энергиями роста, развития и обновления. Плюс в феврале всегда приходит месяц Тигра — активной энергии Ян Дерева. О характере этой энергии вы можете судить по 2022 году — очень яркий и неоднозначный был год.

Месяц Тигра обладает способностью пробуждать рост, в его корнях сила рождения стихий Огня и Земли и мощная энергия Дерева. В этом смысле приходящий февраль (месяц Деревянного Тигра) будет не менее ярким и живым. Главное качество этой энергии — рост, прорыв. В феврале можно ожидать резкий рост активности — люди проснутся от зимней спячки, повысится уровень энергии, креативности, сдвинутся с места дела, застрявшие в декабре–январе.

Параллельно со всеобщим пробуждением повысится градус агрессивности — Ян Дерево не очень гибкая структура, договариваться не любит. И хотя в карте года присутствует миролюбивый Кролик и Вода, февраль точно не будет временем компромиссов. Если вы знаете за собой упертость и упрямство, имейте в виду, что в феврале эти свойства характера проявятся с новой силой.



Февраль — отличное время для того, чтобы приводить в порядок свое тело, начинать диеты, отправляться в спортзал, проводить детоксы и омолаживающие процедуры. Это также время пробуждения интереса к саморазвитию — не удивляйтесь, если вы вдруг обнаружите в себе тягу к званиям, захотите записаться в какой-нибудь кружок по интересам или в библиотеку. Не удивляйтесь и не отказывайтесь от возможности заняться чем-то новым и вдохновляющим.

В феврале очень много благоприятных дат, когда дела будут спориться, а люди понимать друг друга с полуслова. Обратите внимание на эти дни: 1,8, 9, 11, 17, 21, 23, 27 и 28 февраля. При этом чемпионами по количеству удачи могут стать 11 и 18 февраля.

Дней, когда хорошо делать крупные покупки и особенно совершать операции с недвижимостью тоже много: 3, 6, 15, 18 и 27 февраля.

Не стоит заниматься шоппингом и подписывать серьезные контракты 7 и 9 февраля.

Февраль — месяц столкновения для людей с Обезьяной в карте и тех, у кого в ба-цзы есть Петух. Ну и люди Металла будут чувствовать себя в феврале не самым лучшим образом — могут быть срывы планов, задержки и неприятности разной степени тяжести (в зависимости от ситуации в карте). Штормовое предупреждение для вышеперечисленных будет действовать весь месяц, так что настраиваемся на дзен и максимально устраняем эмоциональные качели.

Дни, когда столкновения будут воздействовать на всех — это дни удвоенных встреч Обезьяны с хозяином месяца — Тигром и пересечение дней Петуха с хозяином года Кроликом. Стычки по линии Дерево-Металл всегда острые и травмоопасные, поэтому ведем себя спокойно и предусмотрительно в следующие даты: 7,8, 19 и 20 февраля.

Дни, когда не стоит ходить по больницам и начинать серьезное лечение: 12, 13 24, 25 и 26 февраля.

Люди стихии Дерева (небесный столп дня в карте ба-цзы — Дерево) в феврале вроде бы на коне, но при этом их могут испытывать на прочность. Стоит быть максимально внимательными и аккуратными в общении с людьми, сдерживать эмоции, не провоцировать конфликты и уходить от них. Дерево Ян в феврале погружено в круговорот общения, построение прочных деловых и личных связей может принести прибыль и процветание. Инь Дерево в феврале тратит много сил на решение проблем других людей и это может ввергать в тяжелые мысли.

Люди стихии Огня (небесный столп дня в карте — Огонь) в феврале испытывают прилив энтузиазма, сил и интерес к тому, чтобы восстановить потраченную за зиму энергию. Захочется проявить активность, потянет на приключения и творчество. Воспользуйтесь моментом и возьмите от февраля этот импульс, чтобы на нем продержаться до мая — наступления Лета.

Люди стихии Земля (небесный столп дня в карте ба-цзы — Земля) в феврале будут под прессингом Дерева. Те, кому дерево полезно (люди с сильной Землей) ощутят, что у них вырастают крылья, те же, у кого Земля и так слабовата, могут наоборот, прийти в уныние от неспособности справиться с давящими обстоятельствами. Люди Ян Земли могут почувствовать особенный контроль со стороны супругов, люди Земли Инь — могут попасть под пресс со стороны государства. Рецепт спасения — контроль эмоций, общение с позитивно влияющими на вас людьми, занятия «земным» хобби — это гончарное мастерство, кулинария, шитье и т. п.



Люди стихии Металл (небесный столп дня в карте ба-цзы — Металл) в феврале не просто под прессингом, а под столкновением. Особенно это касается Ян Металла, у которого в крови резко повысится процент авантюризма. Чтобы не попасть под раздачу и не нарубить дров стоит максимально контролировать эмоции и не ввязываться в совсем уж сомнительные мероприятия. Понятно, что от «просто сомнительных» людей Ян Металла в феврале за уши не оттащишь. При этом февраль может принести людям Металла дополнительные денежные потоки и рискованность Ян Металла может сыграть здесь хорошую службу. Инь Металл также имеет вероятность подсесть на денежный поток. Ну или заняться поиском денег и в результате их найти. Инь Металлу в феврале также может подфартить с неожиданной помощью со стороны.



Людей Воды (небесный столп дня в карте бацзы — Вода) в феврале снова унесет, на этот раз в творчество. Креатив попрет как каша из волшебного горшочка, а идей будет просто завались. Людей Воды Ян потянет создавать прекрасное, чем бы оно ни было, а Инь Воды наберется духу и пойдет отстаивать собственное мнения к тем, кто его до сих пор не воспринимал. На этой почве весьма вероятны ссоры с супругами и начальниками. Не переборщите с выражением независимости, не наломайте дров.

Что касается животных в карте ба-цзы, то к ним применимо универсальное правило. Если искомый зверь стоит в столпе года — то все пертурбации с ним касаются вашего здоровья и отношения с родней. Если в столпе месяца — то карьеры и/или родителей, если в столпе дня — то животное — это ваш партнер по браку, а если в столпе часа — то дети. Это довольно упрощенная, но вполне рабочая модель того, как можно читать прогнозы.

Тигр

Тигру в месяц Тигра не обязательно будет везти. Особенно если он родился в год Тигра. Дублирование знаков в ба-цзы приводит чаще всего к усилению негативных проявлений энергий. При этом чувствовать Тигр будет себя довольно браво, а проявлять напористо и агрессивно.

Неудачные дни для Тигров в феврале это дни столкновения с Обезьяной: 7 и 19 число. В такие дни лучше на назначать важных дел.

Кролик

Те, у кого в году или в дне в карте ба-цзы есть Кролик, в месяц Тигра будут чувствовать силу и поддержку. Энергия Дерева, которой будет в феврале с избытком, поможет Кроликам преодолеть последствия Зимы, отряхнуться и подготовиться к году-дублю. Для них он будет очень ярким и трансформационным. Не всегда приятные трансформации ожидаются, но изменений будет точно — хоть завались.

Самые «опасные» дни для Кроликов в феврале: 8 и 20 число. Живем их спокойно и размеренно.

Дракон

Рожденные с Драконом в карте в феврале также почувствуют усиленную поддержку сезона. Дела будут идти легче, энергии будет много — можно будет развернуться на всю катушку. Имеет смысл именно в феврале затеять грандиозные проекты, которые будут оказывать влияние на всю жизнь. В феврале рожденных в день Дракона может потянуть к перемене мест. Или захочется отправиться в путешествие, поменять квартиру. Или офис. Или работу. Не сопротивляйтесь — изучите все варианты.

Не очень благоприятные даты для Драконов в феврале: 9 и 21. В эти даты имеет смысл максимально контролировать эмоции и не давить на окружающих.

Змея

Для Змеи месяц февраль может стать дополнительным источником гнева и раздражения. Особенно если кроме Змеи в карте есть еще и Обезьяна. Соединение с Тигром приносит Змее так называемое «огненное наказание» — это потенциально травмоопасный период. Причем травмы могут быть как физические, так и душевные. Не удивляйтесь, если в феврале вам покажется, что вас недооценивают и газлайтят. Это все вполне может быть проявлением этого противного наказания. В остальном месяц для змей вполне нейтрален.

Дни, недружелюбные для Змеи в феврале (дни столкновения со Свиньей + дни Обезьяны): 5, 7, 19, 22. Будьте максимально спокойны и занимайтесь в эти в основном рутиной.

Лошадь

Лошади в феврале соединяются с Тигром и трансформируют его в знак Огня. Можно ожидать бешеной активности (иногда принимающей истерический характер), увеличение скорости принятия решений, желание сделать все и сразу. Практикуйте техники релаксации — даже не для себя, а для окружающих.

Особенно неблагоприятные дни для Лошади: 11 и 23 февраля. В эти даты лучше не заниматься судьбоносными делами.

Коза

Для родившихся в день или год Козы месяц февраль неплохое время. Дерево сделает Землю Козы более подвижной, придаст ей надежд и оптимизма. В феврале Коза ощутит первое влияние года Кролика. Соединяясь в треугольник с Кроликом Коза и Свинья становятся Деревом и это может весьма благоприятно сказаться на их жизни.

Не очень хорошие даты для Коз в феврале: 12 и 24 число. Это дни столкновения с Быком и их надо использовать только если необходимо что-то сдвинуть с места или «протолкнуть».

Обезьяна

Обезьяна в феврале не выдыхает ни капельки. Год Тигра закончился, но начался новый год — и снова с месяца Тигра. Так что вплоть до 4 марта будет штормить и подштармливать. Единственная надежда на то, что за прошедший год Обезьяны выработали эффективные стратегии уклонения от столкновения. Родившихся в день Обезьяны может потянуть на перемещения в пространстве: путешествия, командировки, переезды и смены мест работы или учебы.

Особо неблагоприятные даты для Обезьян в феврале, это, как водится дни Тигра — 1, 13 и 25 числа.

Петух

Петух в феврале вступает в годовой цикл трансформации. Начавшийся год Кролика принесет столкновение и запросто может разрушить все заработанное непосильным трудом. Самый трешевый для Петуха в этом смысле месяц — март, когда в год Кролика наступит месяц Кролика. Избежать воздействия столкновения не удастся и единственное, что Петухи могут сделать — воспринять эти энергии как благо, как призыв к изменениям и помощь в расчистке пространства для того, чтобы это новое в их жизни появилось.

Особо неблагоприятные для Петуха даты: 2, 14 и 26 февраля.

Собака

Для Собаки февраль может быть как обычным рядовым, так и огненным — последнее в случае соединения не просто с Тигром, а еще и с Лошадью. Помимо прочего, дерево февраля слегка растормошит твердую Землю Собаки и сделает ее более подвижной и гибкой.

Неблагоприятные даты для Собаки в феврале: 3, 15 и 27 число. Это даты столкновения с Драконом.

Свинья

Для Свиньи месяц февраль — отличное время — Тигр Свинью обожает и растворяет в своих объятиях. Единственное, если вам Свинья полезна, то февраль ее слегка ослабит, в остальном все выглядит гармонично и довольно плавно.

Неблагоприятные даты для Свиньи в феврале: 4, 16 и 28 число. В эти дни может штормить эмоционально. Важных дел не назначаем.

Крыса

Для Крыс месяц февраль — это с одной стороны начало года Кролика, который сулит ей любовные приключения. С другой стороны февраль для родившихся в день Крысы — это месяц путешествий и перемещений. Так что вполне вероятно, что наметится у Крыс в феврале какой-нибудь курортный рома. Ну, это если следовать логике ба-цзы.

Неблагоприятные даты для Крысы в феврале: 5 и 17 число. Важные дела лучше не делать.

Бык

Быки в феврале спокойны и терпеливы. Это их естественное жизненное состояние. Как и многие, Быки в феврале получат дозу креатива, расправят плечи и пойдут создавать что-нибудь новое.

Сложные даты для Быка: 6 и 18 февраля. Эти даты столкновения с Козой можно использовать для того, чтобы сдвинуть с места застрявшее дело.

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