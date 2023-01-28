По словам представителя министерства, Анналена Бербок не ставила перед собой цель спровоцировать дискуссии в том виде, «в каком они присутствуют в некоторых социальных сетях».

Заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок о войне с Россией являет собой попытку показать, что Европейский союз, Североатлантический альянс и государства-члены «Большой семерки» едины в своем отношении к так называемой «российской агрессии»: с таким пояснением выступил представитель МИД Германии Кристиан Вагнер.

«Эти дебаты были направлены на то, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы — Европейский союз, НАТО и партнеры по „семерке“ — едины против агрессивной войны России на Украине», — сказал Вагнер. По его словам, Бербок не ставила перед собой цель спровоцировать дискуссии в том виде, «в каком они присутствуют в некоторых социальных сетях».

«Министра иностранных дел следует понимать в этом контексте», — пояснил Вагнер.

В своем комментарии для газеты Bild в ведомстве отметили также, что использованная Бербок формулировка не значит, что официальный Берлин является одной из сторон вооруженного конфликта на Украине.

24 января, во время заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы Бербок заявила, что европейские страны «ведут войну против России», и призвала государства Европы совместно больше помогать Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия открестилась от участия в вооруженном конфликте на Украине.