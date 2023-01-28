Савичева о создании семьи: «Просто сделала выбор»

Знаменитость призналась в том, что она трудоголик. Что заставило ее изменить собственную картину мира?

Для создания семьи ушла со сцены певица Юлия Савичева. Подробностями она поделилась во время пресс-конференции в «МК». По словам знаменитости, жизнь поставила ее перед выбором между семьей и работой.

«Мы с мужем очень хотели детей, а объединить мою профессию с нашим желанием у нас не получалось. В какой-то момент решила заняться здоровьем, семьей, потому что последнее время я болела не переставая. Организм мне не позволял совмещать работу и материнство: любой стресс, любой перепад настроения влиял на гормоны, поэтому я просто сделала такой выбор», — сказала исполнительница.

Она добавила, что семья очень важна. Кроме того, женщина поняла, что без семьи она никто, и не сможет так жить, поскольку у нее будет ощущение неполноценности собственной личности. C появлением дочери Анны Савичева стала невероятно счастливой, несмотря на период послеродовой депрессии, когда ей хотелось вернуться на сцену.

Что касается фигуры после рождения ребенка, селебрити считает, что процесс беременности нужно принимать как заложенный природой, любить себя и готовиться к переменам организма. Для приведения себя в форму можно пообщаться с врачом и начать постепенное восстановление.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем заподозрили Юлию Савичеву.