«Кусок железного гроба»: почему США не поставляют Украине танки Abrams

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 1 878

Политолог Солонников: США не хотят поставлять Украине свои танки Abrams

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. Kaden Pitt; 5-tv.ru

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Американская сторона вновь пытается хитрить. Реализуя стратегию «до последнего украинца», Штаты прекрасно умеют считать деньги.

Штаты не хотят создавать отрицательный имидж своим танкам Abrams, отправляя их на Украину. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Дмитрий Солонников. Эксперт отметил, что всего к передаче машин готовы 12 стран, поэтому поставки будут в любом случае.

«Танки, которые пойдут в атаку, будут уничтожены первыми, это все прекрасно понимают. Картина сгоревших танков, покореженного металла — не лучший пиар для продажи военной техники за рубеж. Поэтому США не хотят поставлять Abrams», — сказал Солонников.

Он отметил, что у американских танков хорошие продажи, их покупают страны Персидского залива. Кроме того, технику пытаются продать европейским партнерам, поэтому поставки в Незалежную попросту невыгодны.

«А тут он такой весь сгорит, как кусок железного гроба, в котором хорошо горит экипаж», — пояснил политолог.

За океаном, уточнил Солонников, пытаются сделать так, чтобы своими танками жертвовали другие страны, например, Германия или Великобритания. Специалист резюмировал, что в Европе стоит задача «воевать с Россией до победного конца». До этого Вашингтон заявлял о готовности поставить танки украинским боевикам, однако конкретные сроки не назвал.

На фоне российской спецоперации в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины недружественные к России страны начали оказывать поддержку украинским неонацистам и пытаться разрушить экономику РФ. Однако, по словам экспертов, все попытки «коллективного Запада» тщетны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем главные проблемы западных танков.

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